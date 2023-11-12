“فاتورتك هتنزل للنص”.. طريقة سحرية ومجربة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء إلى 50% بخطوات سهلة وبسيطة .. وداعاً للفواتير العالية!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر فاتورة الكهرباء في هذه الأيام هي واحدة من أكبر التحديات التي يمر بها المواطنين والتي تنتج عن الاستخدام المتكرر للأجهزة الكهربائية في المنزل وبسبب ارتفاع الأسعار في هذه الأيام يسعى الكثير من الناس إلى الطرق التي تمكنهم من تقليل تكلفة الكهرباء وفي هذا المقال سوف نخبركم عن نصائح تمكنكم من تقليل فاتورة الكهرباء.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

هناك العديد من الأشياء التي يمكن من خلالها تقليل تكلفة الكهرباء مثل:

عدم ترك الطعام في الثلاجة لكي يبرد لأن هذا يزيد من استهلاك الكهرباء بالإضافة إلي أنه يجب أن يتم إيقاف تشغيل المقابس التي لا يتم استخدامها حتى ولو كانت صغيرة الحجم.

وايضا في حالة رغبتك في تقليل فاتورة الكهرباء يجب أن تقوم باستخدام المكواة الكهربائية مرة واحدة في الأسبوع بدلا من جعلها في وضع الاستعداد على الفترات المختلفة وتشغيلها باستمرار.

أن تقوم باستخدام ضوء الشمس أثناء النهار وتجنب إشعال المصابيح مع اختيار مصابيح الليد بدلا من المصابيح التقليدية والتي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء وايضا الابتعاد عن الأجهزة الكهربائية التي تستخدم كميات كبيرة من الكهرباء.

طريقة تقليل فاتورة الكهرباء

من أجل تقليل فاتورة الكهرباء تستطيع وضع كمية من الملح في داخل ورقة من الألومنيوم وغلقها جيدا ووضعها فوق العداد والضغط عليه حتى يقل عدد المرات التي يلف فيها العداد وبهذه الطريقة تقل فاتورة الكهرباء.