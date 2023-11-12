“مش هيقرب من بيتك تاني أبداً” .. طريقة طبيعية مجربة لطرد البرص من الشقة نهائياً بدون أي مبيد حشري ونصائح لعدم دخوله البيت مرة تانية .. جربيها مش هتندمي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعاني جميعاً من وجود الأبراص على الجدران والشبابيك بالمنزل وهذا يسبب حالة من الخوف والفزع على سكان هذا المنزل ويرجع وجوده إلى عدة أسباب وجود الحشرات التي يتغذي عليها والبعض الآخر يقول بسبب عدم النظافة الجيدة للمنزل وأخرين يرجعون السبب إلي السحر لذلك يجب الحفاظ على نظافة المنزل، ونقدم لكم عدة نصائح في هذا الشأن إلى جانب طرق مختلفة لطرد البرص من المنزل في السطور القادمة.

كيفية طرد البرص من المنزل

يوجد عدة طرق طبيعية وبسيطة يمكنك القيام بها لطرد الأبراص من المنزل أو تجنب دخولها من البداية إلى المنزل نذكر منها الآتي:

نضع قشر البيض في أرجاء المنزل لأن الأبراص تظنها بيض للثعابين فتهرب على الفور.

وضع فص من الثوم بسبب رائحة كريهة تجعل البرص يهرب من المنزل.

نستخدم مياه باردة جدا من الثلاجة ونقوم برشها في أماكن وجود البرص حتى يهرب ويبتعد عن المنزل.

وضع بطاقات لاصقة ذات غراء قريبة من الشبابيك والأبواب لتكون كمين محكم للأبراص.

عمل كرات معجون القهوة والتبغ تساعد على منع دخول الأبراص.

إستخدام بصلة مقسومة نصفين تساعد رائحته على إبعاد الأبراص والحشرات بعيداً.

إستخدام مبيدات حشرية سواء كانت سائلة أو بودرة برشها في أنحاء المنزل لطرد الأبراص والحشرات المنزلية.

إستخدام قطعة من الشاش بها عُشب الشيح تسبب رعب للابراص وتهرب من المنزل.

نصائح تجنب دخول البرص للمنزل

يوجد عدة إرشادات يمكن إتباعها لتجنب دخول البرص إلى المنزل من الأساس وهي كما يلي: