“خلي بالك عشان مترجعيش تعيط” .. خبير يحذر من أخطاء شائعة عند استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء .. انتبه لنفسك قبل فوات الآوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يلجأ الكثير من الناس الي استخدام السخان الكهربي أو الغازي في الاستحمام دون أن يفكروا في الأضرار التي يسببها الماء الساخن بشكل مستمر أو أن يقوموا بأخذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حياتهم من الأضرار التي يسببها استعمال السخانات مثل الانفجار أو الاختناق وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان.

أخطاء استخدام السخان الكهربي

أوضح اللواء ممدوح عبدالقادر ضرورة التعرف على العلامات التي تشير إلي عيوب السخانات وايضا عند تجاهل الإصلاحات التي يقوم بها الفنيون مثل أن يظل السخان في الكهرباء بشكل دائم أو حتي أن يكون المصباح مشتعلا و في حالة عدم القيام بالصيانة الدورية ومتابعة اعطال السخان لمدة طويلة تسبب هذه الأخطاء وجود خلل في الترموستات الموجودة في الجهاز مما يؤدي لحدوث انفجار للسخان.

تحذيرات بشأن استخدام السخان في فصل الشتاء

قام اللواء ممدوح عبدالقادر بالتأكيد علي ضرورة شراء سخان جديد من الأماكن المعروفة بالجودة وأنها دقيقه جدا في صنع أجهزتها حتى لا يحدث أي انفجارات في السخان بسبب ضغط الاستعمال ولذلك يجب أن تقوم بشراء الحجم الذي يناسب احتياجات جميع أفراد الأسرة وقم بالاتصال بشركة الغاز للحصول علي الاتصال الصحيح وذلك بالنسبة للسخانات التي تعمل بالغاز أما بالنسبة للسخانات التي تعمل بالكهرباء فيجب أن تتأكد من الاتصالات الكهربائية تم تنفيذها من قبل فنيين محترفين.