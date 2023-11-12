خبير تكنولوجي يكشف اسرار وضع الطيران في الهاتف .. ماذا يحدث لهاتفك عند ضبطه على وضع الطيران إليك خمس مزايا هامة!! .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خاصية وضع الطيران في الهواتف الذكية تعمل على قطع الاتصال بجميع وسائل الاتصال اللاسلكية، مثل الإنترنت والواي فاي والبلوتوث، بهدف تقليل استهلاك البطارية بمجرد تفعيل وضع الطيران، يتم تعطيل الوصول إلى الإنترنت، وتمنع استقبال وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، كما يتم منع مزامنة البيانات ونقل الملفات عبر البلوتوث يجدر بالذكر أن استخدام وضع الطيران لا يقتصر على السفر بالطائرة فقط، بل يمكن استخدامه في أي وقت تحتاج فيه إلى قطع جميع وسائل الاتصال لفترة زمنية محددة.

أهم ما يميز خاصية وضع الطيران

تفعيل خاصية الطيران يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة، حيث توفر هذه الميزة مجموعة من الفوائد القيمة، منها:

حماية الهاتف والبيانات: تمنع خاصية الطيران الأشخاص غير المصرَّح لهم من الوصول إلى الهاتف والتلاعب بالبيانات والملفات الحساسة المتصلة بالإنترنت. فصل جميع وسائل الاتصال: تمنع إجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها خلال تفعيلها، مما يقلل من التشتت والانشغال الزائد. إيقاف الإنترنت والواي فاي: تقوم خاصية الطيران بقطع الاتصال بشبكات الإنترنت والواي فاي، مما يقلل من مخاطر اختراق الشبكة أو الهاتف. توفير البطارية: يُساعد تفعيل خاصية الطيران في تقليل استهلاك البطارية، مما يحافظ على عمرها الافتراضي ويضمن توفير الطاقة عند الحاجة.

بشكل عام، تعتبر خاصية الطيران أداة فعّالة للتحكم في استخدام الهاتف الجوال، وتعزيز الأمان والأداء البطارية.

نتائج تفعيل خاصية الطيران

عند تفعيل وضع الطيران على الهاتف أثناء تعطله، ستتلاحظ الآتي:

فقدان الاتصال بالإنترنت: لن يتمكن الهاتف من الوصول إلى الإنترنت، حيث يتوقف توصيله بشبكة الواي فاي ويتم إيقاف خدمة البيانات الجوالة. تعطل البلوتوث: تتوقف خاصية البلوتوث عن العمل، مما يعني عدم القدرة على إرسال أو استقبال البيانات والملفات عبر هذه التقنية. توقف خدمة الموقع: يتوقف الهاتف عن إرسال بيانات الموقع، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى معلومات الموقع أو استخدام تطبيقات الخرائط. تعطيل المكالمات الصوتية والفيديو: لا يمكن إجراء أو استقبال المكالمات الصوتية أو الفيديو أثناء تفعيل وضع الطيران.

وبناءً على ذلك، يُعتبر وضع الطيران خيارًا مفيدًا عند الحاجة إلى تقليل استهلاك البطارية أو منع جميع أشكال الاتصال اللاسلكي على الهاتف.