دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معلومة خطيرة قد تنقذ حياتك .. لهذا السبب يجب عليك وضع عملة معدنية في الفريزر قبل السفر!! .. ياريتني عرفتها من زمان، عندما يجد الفرد نفسه في ظروف تستدعي مغادرة المنزل، سواء للسفر أو قضاء عطلة خارج البلاد، يترك المنزل وجميع أجهزته الكهربائية، بما في ذلك الثلاجة التي قد تحتوي على أطعمة محفوظة غالبًا ما يظل فريزر الثلاجة مليئًا بالثلج دومًا، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا الثلج على جودة وصلاحية الطعام لفهم ما إذا كان الثلج في الثلاجة يؤثر على صلاحية الطعام أم لا، يُظهر السائل التالي كيفية التحقق من صلاحية الطعام وتقييم ما إذا كان يُفضل استهلاكه أو التخلص منه أثناء غياب الفرد عن المنزل.

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وضع عملة معدنية في الفريزر عند السفر للحفاظ على الأطعمة

يتم وضع كوب ماء في الفريزر ليتحول إلى ثلج، ثم نضع عملة معدنية على الثلج عند مغادرة المنزل يُستخدم ذلك للتحقق من استمرار التيار الكهربائي في المنزل إذا ظلت العملة ثابتة على الثلج، فإن التيار لا يزال متصلاً، وإذا سقطت العملة في الكوب، فإن التيار قد انقطع للتحقق من صلاحية الطعام في الثلاجة، يُنصح بتجنب وضع الطعام في أكياس بلاستيكية ملونة، حيث قد تحتوي على مواد ضارة يُفضل استخدام أكياس بيضاء بدلاً من ذلك، حيث تعتبر أكثر صحة وصلاحية للتخزين يجب أيضًا إخراج الهواء من أكياس الطعام لتخزينه بشكل صحي ومنع القوارير الكهربائية من قطع التيار عن الثلاجة أو الفريزر لضمان سلامة الأطعمة المخزنة.