دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل الكثير من الطلاب في هذا التوقيت عن الإجابة عن سؤال جمع كلمة حليب، والذي يعد من الأسئلة الهامة التي ترد في الكثير من الحالات في أسئلة الامتحانات المختلفة، وبشكل خاص لطلاب الثانوية العامة، وفي هذا الصدد فقد قام خبراء اللغة العربية بالاجابة عن هذا التساؤل، وسوف نستعرض ما تم توضيحه في هذا الصدد.
جمع كلمة حليب
وبخصوص تساؤل جمع حليب في اللغة العربية والذي يتم طرحه بشكل كبير من جانب الطلاب، وبشكل هاص يبحث عنها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، فقد أضاف الدكتور ربيع عبدالوهاب خبير اللغة العربية، أنه يمكن جمعها لكن لا يكون الجمع دالاً على الكثرة بل على تعدد الأنواع بمعنى إذا اجتمع لدينا حليب نوق مع حليب بقر مع حليب غنم مثلاً جاز لنا أن نعامله معاملة المفرد الذي له جمع.
جمع كلمة حليب.
كلمة حليب في اللغة العربية
وبناء على التصريحات التي قد ادلى بها الدكتور عبدالوهاب، فقد أكد على ما يشبه وزنه فنجمعه أحلبة وحلبان كما نجمع رغيفا على أرغفة ورغفان»، موضحاً أن جمع حليب يكون إذاً هو حلبان وأحلبة على وزن جمع كلمة رغيف أي رغفان وأرغفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جننت جيل كامل من الطلبة والمدرسين .. ماهو جمع كلمة ” حليب ” في اللغة العربية التي يبحث عنها جميع طلاب الثانوية العامة؟! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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