هتندم ندم عمرك .. أخطاء كارثية تفعلها جميع الأمهات أثناء سلق البيض تحوله إلى سم قاتل!! .. خلي بالك علي عيالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعتبر البيض المسلوق خيارًا صحيًا وغنيًا بالبروتينات والعناصر الغذائية الهامة ورغم أن عمل البيض المسلوق يعتبر سهلًا، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تشكل خطرًا على الصحة من بين هذه الأخطاء هي طريقة الطهي التي يتم فيها تسخين البيض لفترة طويلة جدًا لتجنب هذه الخطأ، يُفضل طهي البيض لمدة مناسبة، حيث يجب غلي البيض لمدة 9-12 دقيقة، ثم يتم تبريده بسرعة في ماء بارد لمنع استمرار عملية الطهي هذا يضمن حصولك على بيض مسلوق صحي وآمن للاستهلاك، دون المخاطر المحتملة لتسخين طويل.

أخطاء سلق البيض

البيض يُعتبر وجبة أساسية، خاصةً في أيام الدراسة للأطفال، حيث يوفر العناصر الغذائية الضرورية لنمو أجسامهم يُمكن استخدام البيض لتحضير سندويشات صحية يمكن للأطفال تناولها في المدرسة ومع ذلك، هناك تصرف خاطئ قد يقوم به الأهل أثناء سلق البيض، وهو عدم إعطاء البيضة مدة كافية في عملية الغلي يُفضل تسخين البيضة لمدة مناسبة أثناء الطهي، حيث يجب غلي البيض لمدة تتراوح بين 9-12 دقيقة بعد ذلك، يمكن تبريدها بسرعة في ماء بارد لمنع استمرار عملية الطهي وضمان الحصول على بيض مسلوق آمن وصحي، مع الاستفادة الكاملة من القيم الغذائية فيه.

نصائح لسلق البيض

وفقًا لتقرير وزارة الصحة، يتعين سلق البيض لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق، مع ضرورة التأكد من أن البيضة مغمورة بالماء تمامًا لتجنب التعرض للجراثيم في حال عدم تسوية البيض بشكل جيد من المهم أيضًا أن لا تزيد مدة السلق عن الحد اللازم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان بعض العناصر الغذائية الهامة في البيضة وجعلها غير صحية لذلك، يجب تقديم البيض بالطريقة الصحيحة لضمان استفادة الأطفال والكبار من قيمه الغذائية.