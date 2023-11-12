“هيخليكي زي لهطة القشطة” .. لو عندك ”كريم بنثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه إيه قبل النوم .. النتيجة هتبهرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر تركيبة كريم البانثينول هو من أكثر أنواع الكريمات التي تؤثر بشكل إيجابي علي بشرتك وذلك لأنها تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة بالإضافة إلي أنه يساعد في التخلص من الكثير من المشاكل المتعلقة بالبشرة و يترك البشرة نقية ونضرة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن تركيبة كريم البانثينول وطريقة تجهيزه مع خلطة النشا.
فوائد تركيبة كريم البانثينول ومكوناتها
هناك العديد من الفوائد التي يقدمها كريم البانثينول ومنها:
- تساعد التركيبة على تفتيح البشرة ومعالجة الشوائب والحبوب التي توجد في البشرة.
- بالاضافة الى انها تساعد في التخلص من البقع التي توجد في البشرة وجعلها أكثر إشراقا.
- ويمكن تحضيرها من خلال إضافة مقدارا من خليط البانثينول ومعلقة نشا صغيرة بالإضافة إلى مقدار من ماء الورد والقليل من فيتامين سي و معلقتان من زيت الزيتون.
طريقه خلطة كريم البانثينول والنشا
من أجل التمتع بالفوائد التي يعطيها كريم البانثينول والنشا للبشرة يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية:
- يجب أن تقوم بإحضار وعاء مناسب لكي تستطيع وضع الكريم وماء الورد وفيتامين سي بداخله.
- ثم قم بصب النشا وتقليب الخليط بشكل جيد حتى يصبح متماسك.
- ويجب قبل أن يتم وضع الخليط علي الوجه أن تقوم بغسله بالغسول المخصص لوجهك ثم وضعه حوالي عشرة دقائق علي وجهك وبعدها يجب شطفه بالماء الفاتر بشكل جيد.
- وللحصول على النتائج المرغوبة منه يجب أن تقوم بتطبيق التطبيق حوالي ثلاث مرات أسبوعيا لكي تحصل البشرة على الفائدة المثالية منه والقضاء على جميع المشاكل الموجودة بها.
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