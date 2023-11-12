وصفة من ذهب.. وصفة الزنجبيل وأكليل الجبل لمنع تساقط الشعر وتكثيف الشعر الخفيف مجربة!! .. جوزك هيموت عليكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكننا إعداد خلطة زيوت طبيعية تُعزز صحة الشعر، حيث يتم استخدام الزنجبيل وإكليل الجبل كعناصر منشطة للشعر يعتبر الزنجبيل وإكليل الجبل من المكونات الفعّالة التي تسهم في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى جذور الشعر يعمل هذا الخليط على منع ضعف الشعر وتساقطه بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الثوم بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في مكافحة الالتهابات التي قد تسبب تساقط الشعر نتيجة للعدوى البكتيرية في فروة الرأس يعزز هذا الخليط تنشيط بصيلات الشعر، مما يساهم في وقف تساقط الشعر في هذا السياق، سنتعرف في هذا المقال على كيفية إعداد وصفة زيوت طبيعية لتحسين نمو الشعر.

مكونات عمل وصفة زيوت طبيعية

تحضير خلطة زيوت لتقوية وتحسين صحة الشعر:

المكونات:

قطعة زنجبيل بطول 5 سم.

2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

2 ملعقة كبيرة إكليل الجبل المجفف.

4 فصوص ثوم مفروم.

100 ملل زيت عباد الشمس.

50 ملل زيت لوز.

1 ملعقة كبيرة زيت خروع.

1 ملعقة صغيرة جلسرين نباتي.

8 قطرات زيت إكليل الجبل العطري.

5 قطرات زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير:

نقشر قطعة الزنجبيل (بطول 5 سم) ونبشرها باستخدام مبشرة الخضار، ثم نضعها في قدر. نضيف ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون وأربع فصوص من الثوم المفروم، وملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل المطحون. نضيف 100 ملل من زيت عباد الشمس و50 ملل من زيت اللوز، ثم نسخن المكونات على النار لمدة 10 دقائق مع التحريك المستمر. بعد التبريد، يصفى الزيت بواسطة شاشة طبية، ويضاف ملعقة كبيرة من زيت الخردل وملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي. يضاف زيت الخروع، وزيت إكليل الجبل العطري (8 قطرات)، وزيت شجرة الشاي (5 قطرات)، وتُخلط المكونات جيدًا. يحفظ المزيج في زجاجة نظيفة في مكان جاف، ويمكن استخدامه خلال شهر. تستخدم هذه الخلطة لتدليك فروة الرأس بانتظام لتقوية الشعر وتحسين نموه.

طريقة الاستعمال

قبل استخدام أي وصفة، يُفضل إجراء اختبار الحساسية على منطقة صغيرة داخل اليد وانتظار 30 دقيقة للتحقق من عدم ظهور أي أعراض تحسس بعد ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية للتطبيق:

نضع الزيت على الشعر من الجذور إلى الأطراف. نقوم بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة دقيقتين لتحسين امتصاص الزيوت وتحفيز الدورة الدموية. نغطي الشعر بقبعة الرأس للحفاظ على الحرارة وتعزيز فعالية العناية. نترك الزيت على الشعر لمدة ساعتين، ممكن أكثر إذا رغبنا. يُغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد بعد انتهاء الفترة المحددة. يُكرر الاستخدام مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج والحصول على شعر طويل وصحي.

تلك الخطوات تساهم في ترطيب وتغذية الشعر، ويمكن تكرار العملية بانتظام للحصول على فوائد أفضل لصحة الشعر.