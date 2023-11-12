سر ولا الجن الأزرق يعرفه .. السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام مش هيخطر على بالك!! .. ضاع عمرنا واحنا مش عارفين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء الصغيرة في حياتنا توجد حولنا، وغالباً ما نتجاهلها لأننا نعتبرها بدون فائدة ولكن في الحقيقة، تلك الأشياء قد تكون مفاتيح لتجنب العديد من الكوارث التي قد تهدد سلامة أفراد الأسرة مثال على ذلك هو فتحة حوض الحمام، والتي تكمن فيها فوائد جبارة قد يجهلها الكثيرون في هذا المقال، سنقدم لك بعض المعلومات حول هذه الفتحة، التي قد تغير وجهة نظرك وتجعلك تقدر قيمتها.

ما هي فتحة حوض الحمام وآلية عملها

في جميع أنواع الحمامات، تشكل الأحواض جزءًا أساسيًا يتألف من الحنفية والسدادة والحوض، بالإضافة إلى الفتحة الصغيرة الموجودة على بُعد سنتيمترات من الحنفية يُلاحظ وجود هذه الفتحة في حمامات الحمام فقط، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على سلامة أفراد الأسرة تعمل هذه الفتحة على منع تجمع المياه بكميات كبيرة في الحوض، مما يساهم في تسرب المياه قبل أن يمتلئ الحوض بالإضافة إلى ذلك، تساعد في توجيه تدفق المياه عبر خط الصرف، مما يعزز حركة الهواء ويمنع بشكل فعّال حدوث فيضانات هذا التدفق السلس يحمل الهواء بشكل أسرع، مما يحمي من تأثيرات الفيضانات ويحافظ على راحة الجميع.

لماذا لا توجد فتحة بداخل حوض المطبخ

يُعتبر وجود فتحات إضافية في حوض المطبخ مناطق مُتسعة لنمو البكتيريا والفطريات تكثر هذه الكائنات الدقيقة بشكل كبير في بيئة المطبخ، مما يسهم في انتقالها بسهولة إلى الطعام والأواني وحتى مياه الشرب يُساهم هذا الوضع في زيادة انتشار الأمراض، ولذلك يبدو منطقيًا عدم تضمين فتحات إضافية داخل حوض المطبخ، وذلك للحفاظ على الصحة العامة.