يانهار مش فايت.. تاجر فراخ يبين عملية الغش في بيع الأوراك والبانيه والدجاج مش هتصدق بيعملوا إيه!! .. كارثة بكل المقاييس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت أساليب الاحتيال على نطاق واسع، خاصة في بيع الدواجن مثل الدجاج، خاصة عندما يتم بيعها بأجزاء فردية في حالة معينة، كشف تاجر دواجن يدعى أشرف مصطفى أبو مصطفى عن طريقة احتيال رئيسية في بيع أرجل الدجاج وغيرها من أجزاء الدواجن ظهر التاجر في مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تطبيق فيسبوك، حيث شرح لأحد عملائه كيفية الغش في عملية بيع أفخاذ الدجاج والبانيه أيضًا، مما يرفع سعر بيع ساق دجاجة واحدة بحوالي 5 جنيهات.

الغش في بيع الطيور



تم تسجيل فيديو ريلز يظهر تاجر الفراخ وهو يشرح لإحدى زبوناته كيفية غش بيع أوراك الدجاج وزيادة سعر ورك الفرخة بمقدار 5 جنيهات أوضح التاجر أن سعر الورك الأول هو 15 جنيهًا و20 قرشًا، وبعد غسله بالماء، يصبح سعره 20 جنيهًا و60 قرشًا، مما يعني زيادة 5 جنيهات في السعر وفي فيديو آخر، قدم تاجر الفراخ طريقة الغش في بيع أوراك الدجاج والبانيه وحتى الحمام والفراخ والأرانب والبط الرومي أشار إلى أن هذه الطريقة تستند إلى تغيير الأسعار بناءً على مراحل معينة في عملية تحضير الطيور على الرغم من التعليقات الشككية، أكد التاجر أنه لم يستبدل ورك الفرخة بغيره، وأوضح أنه يعمل في مجال صناعة الفراخ وأن هذه الطرق تُستخدم بوضوح بواسطة بعض التجار يُحث المستهلكون على أن يظلوا حذرين ويتحققوا من الجودة والشفافية عند شراء منتجات الدجاج واللحوم وفي ختام الفيديو، أُرسلت رسالة للجمهور لعدم ترك الفرصة لأي شخص يحاول الغش، والحرص على الشراء من بائعين ذوي ضمائر وشفافية.