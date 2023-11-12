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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء التي نقوم بها في حياتنا اليومية في الطعام والشراب والتي تسبب لنا الأمراض الخطيرة حيث أن الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية قد حذرت من بعض السلوكيات الخاصة بسوس الارز والتي عند استخدامه يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلي الموت.
الطرق الخاطئة في التخلص من سوس الارز
هناك بعض الطرق الخاطئة التي يتم استخدامها في التخلص من سوس الارز مثل القيام برش المبيدات الحشرية على الأرز والذي بدورها تصيب الإنسان بالتسمم حيث أن هذه المبيدات الزيتية لا يمكن التخلص منها حتى عند غليها بالماء وايضا عند استخدام مركبات فوسفيد الأمونيوم الذي يعتبره الأطباء أنه سم ينتشر بسرعة في داخل الجسد ويؤدي به إلى الوفاة.
الطرق الصحيحة للتخلص من سوس الارز
عند التخلص من سوس الرز يجب أن تقوم باختيار الطريقة الصحيحة مثل:
- تستطيع استخدام الليمون الأسود عند تخزين الأرز وذلك لأن له قدرة كبيرة في التخلص من السوس وطرده بشكل نهائي.
- يمكنك إضافة الكربونات في قطع صغيرة من القماش ووضعها في داخل أكياس الأرز والحبوب.
- عند إضافة الفلفل الحار والكركم الطازج في قطعة من القماش القطنية وتوزيعها بين طبقات الارز سوف تلاحظ بعد فترة خروج السوس من الأرز.
- وعند إضافة بودرة القرنفل الى الارز يتم القضاء علي السوس فورا وذلك لأن رائحة القرنفل النفاذة تقتل السوس وتمنع تكاثره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “عيالك هتموت بسببك”.. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام الذي نصنعه بأيدينا كل يوم دون وعي .. خلي بالك فيه سم قاتل!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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