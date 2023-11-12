“عيالك هتموت بسببك”.. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام الذي نصنعه بأيدينا كل يوم دون وعي .. خلي بالك فيه سم قاتل!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء التي نقوم بها في حياتنا اليومية في الطعام والشراب والتي تسبب لنا الأمراض الخطيرة حيث أن الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية قد حذرت من بعض السلوكيات الخاصة بسوس الارز والتي عند استخدامه يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلي الموت.

الطرق الخاطئة في التخلص من سوس الارز

هناك بعض الطرق الخاطئة التي يتم استخدامها في التخلص من سوس الارز مثل القيام برش المبيدات الحشرية على الأرز والذي بدورها تصيب الإنسان بالتسمم حيث أن هذه المبيدات الزيتية لا يمكن التخلص منها حتى عند غليها بالماء وايضا عند استخدام مركبات فوسفيد الأمونيوم الذي يعتبره الأطباء أنه سم ينتشر بسرعة في داخل الجسد ويؤدي به إلى الوفاة.

الطرق الصحيحة للتخلص من سوس الارز

عند التخلص من سوس الرز يجب أن تقوم باختيار الطريقة الصحيحة مثل: