خليكي ست بيت شاطرة.. بدون مقوار فكرة عبقرية لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ اكتر من 9 كيلو في دقائق!! .. ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تحضير المحشي من الأكلات المحبوبة لدى الكثيرين، خاصةً مع اختلاف أنواع المحشي مثل محشي الكوسة والباذنجان ورغم ذلك، يجد البعض صعوبة في إعداد هذه الأطعمة بسبب الوقت الطويل الذي يستغرقه تقديم الخضار كالكوسة والباذنجان ولكن هناك طرق جديدة وفعّالة تساعد النساء على تحضير هذه الأطعمة بسهولة ودون إهدار للوقت، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة سنوضح هذه الطرق في هذا المقال لتحقيق نتائج رائعة دون مجهود زائد.

اهم الطرق والاساليب التي تستخدم في تقوير المحشي

تقوير الكوسا والباذنجان باستخدام السكينة:

السكين لا تُعتبر سوى من الأدوات الضرورية في المطبخ، وخاصةً عند تقديم الأطعمة مثل المحشي عند تقوير الباذنجان، يمكننا تحسين نتائج القطع عبر تقنية بسيطة بدلاً من قطع رأس الباذنجان مباشرة، يمكن أن يكون لديكي خطوات مساعدة يمكنكِ تدليك الباذنجان للأمام والخلف، ثم قطع رأسه بعد ذلك، يُفضل وضع السكين في منتصف الباذنجان أو الكوسة، والقيام بلف السكين بداخلها بهذه الطريقة، يمكنكِ بسهولة الوصول إلى الداخل وتحضير المحشي بشكل ميسر.

استخدام ضغط اليدين في تقوير المحشي:

يمكن تسهيل عملية تقوير الباذنجان والكوسا من خلال القيام بالخطوات التالية: بعد غسل الثمار بشكل جيد، قم بتحضير محلول مناسب يتكون من ماء وملح وخل. اترك الكوسا والباذنجان في هذا المحلول لمدة نصف ساعة بعد ذلك، جفف الثمار بواسطة مناديل قم بقطع رؤوس الباذنجان والكوسا، ثم وضعهما على سطح ثابت باستخدام يديك، قم بالضغط على الثمار وقم بتحريكها للأمام والخلف عدة مرات ستلاحظ أن محتوى الباذنجان والكوسا يخرج بسهولة دون تعب.