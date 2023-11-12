إزاي عايشين ومنعرفش!! .. ضبط طبق الدش بالموبايل بس توجيه صحن الستالايت بالجوال بدون تلفزيون أو جهاز إستقبال (ريسيفر)!! .. معلومة بمليون جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعرف وصلة الدش في جهاز الرسيفر بوصلة الدش، وتقوم وظيفتها الأساسية بتوصيل الإشارة من طبق الاستقبال إلى داخل جهاز الرسيفر تلعب هذه الوصلة دورًا حيويًا في نقل الإشارة، ولكن يمكن أن يحدث انقطاع في الإشارة بسبب توصيلها بشكل غير صحيح لهذا السبب، يبحث العديد من الأفراد بشكل واسع عن طرق فعالة لتثبيت وصلة الدش بشكل صحيح يمكن الوصول إلى الطرق الصحيحة لتثبيت وصلة الدش من خلال استخدام مصطلحات بحث متنوعة، حيث يسعى الأشخاص إلى الطرق المثلى لتركيب صامولة وصلة الدش بدقة.

أهم الوسائل المستخدمة في تركيب وصلة الدش

تتضمن عملية تركيب وصلة الدش استخدام عدة أدوات، بما في ذلك:

وصلة الدش.

صامولة.

ولاعة.

سكين أو موس أو قطاعة.

يُفضل استعمال هذه الأدوات لضمان تركيب وصلة الدش بشكل صحيح وفعّال.

طريقة تركيب صامولة الدش بشكل صحيح

عند محاولة تركيب صامولة الدش، يجب اتباع الخطوات التالية لتأمين التركيب الصحيح دون مواجهة مشاكل كبيرة إليك الخطوات:

قطع الغلاف الخارجي لوصلة الدش باستخدام أدوات مثل السكين أو القاطع الحاد أو الموس القوي. فك السلك الرفيع من المنتصف، وهو الذي يشكل الغلاف الخارجي للقطعة النحاسية بلونها الأصفر. قم بحرق الغلاف الأبيض باستخدام ولاعة للتخلص من العازل الموجود في النحاسة. بعد ذلك، قم بتركيب صامولة وصلة الدش بشكل صحيح.

يرجى أن تكونوا حذرين واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ هذه الخطوات.