سم قاتل!! .. مكون خطير في الكيك سام ومن الممكن ان يؤدي الى الاصابة بالسرطان .. هتندم ندم عمرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكيكة تعد من الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار، ويعتاد العديد من ربات البيوت على تحضيرها باستخدام طرق متعددة وإضافة تحسينات لتعزيز نكهتها ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض، والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك خطر الإصابة بالسرطان لذا، يُحذر من استخدام بعض المكونات التي قد تكون ضارة للجسم، ويُنصح بتجنبها لضمان الحفاظ على صحة الجسم.

المكون الخطير الذي تستعمله ربات البيوت

يعتمد تحضير الكيكة على استخدام عدة مكونات، ولكن يجب أخذ الحيطة عند إضافة بعض المحسنات التي قد تحمل مخاطر صحية رغم وجود بعض الفوائد من استخدام محسنات الكيك، إلا أنه يمكن أن ينجم عنها أضرار كبيرة فمثلاً، تحتوي بعض محسنات الكيك على مواد كيميائية مثل برومات البوتاسيوم، وهي تضاف للكيك لتحسين قوامه وليس لإضافة لون أبيض، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى التأثير اللوني وجعله يميل إلى اللون الأصفر بدلاً من الأبيض.

خطورة مادة برومات البوتاسيوم

أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن مادة برومات البوتاسيوم تمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، حيث تسبب العديد من المخاطر والأضرار الجسيمة أظهرت هذه الدراسات أن برومات البوتاسيوم يمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة يجب أن يكون الناس على علم بأن استخدام محسنات الكيك يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية والأضرار على صحة جسم الإنسان.