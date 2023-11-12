وصفة سما المصري جربيها بسرعة وهتدعيلي.. ضعي الصابون على الخيار في أوضة النوم و لن تصدق النتائج لا يخطر علي بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخيار واحد من أنواع الخضروات التي تحتوي على المعادن والفيتامينات المفيدة للصحة والجسم وقد تعمل على حماية الجسم من المشاكل الصحية المختلفة التي يكون معرض لها، ولهذا السبب فقد ينصح بتناول الخيار من حين إلى آخر حتى تتمتع بقدر عالي من الصحة وقد يتميز بأنه يحتوي على المعادن المفيدة للصحة والفيتامينات التي تقوي البشرة وتعمل على علاج جميع المشاكل التي تتواجد فيها والتي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة والقوية.
مكونات وصبة الخيار والصابون المعجزة
يمكنك تحضير وصفة الخيار مع الصابون من أجل التمتع ببشرة نضرة وخالية من الأوساخ والشوائب الموجودة فيها، حيث أن هذه الوصفة تساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص نهائيا من العيوب التي تظهر فيها وهذه الوصفة تتكون من:
- واحدة من الصابون وقطرات من زيت الزيتون.
- اثنين ثمرة خيار مبشورة.
- كمية من ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة الخيار
- يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مجموعة من المكونات التي قمنا بتوضيحها.
- حيث يتم غسل الخيار جيدا من الشوائب الموجودة فيه ومن ثم يتم بشره والعمل على تصفيته تماما من الماء.
- وبعدها يتم بشر الصابونة ويتم إضافتها إلى كوب من الماء المغلي وتوضع جميع المكونات في وعاء على النار.
- يتم التقليب جيدا من أجل تجانس جميع المكونات ومن ثم يتم فرده على البشرة ويترك خمس دقائق.
- وبعدها تغسل البشرة جيدا بالماء وتكرر هذه الوصف كل أسبوع حتى تحصل على نتيجة مبهرة.
أهمية الخيار للبشرة
- يساعد الخيار في تغذية البشرة من الأعماق ويعمل على منحها الألياف الضرورية التي تسعد في تغذيتها بالكامل.
- بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية الخلايا ويحميها من التلف والقصور التي تعاني منه البشرة.
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