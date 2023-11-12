ستبكي من الإجابة!!.. لماذا نهانا النبي (ص) عن قتل الافاعي والثعابين في البيوت قبل انذارها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الثعابين من اكثر الحيوانات الزاحفة شديدة الخطورة، ومعظم أنواعها سامة وقاتلة ،وتحتاج الى أشخاص ذوى خبرة للتعامل معها، والا فانه سيتعرض للدغاتها السامة التى تؤدى الى الموت ويكثر وجود الثعابين فى الاماكان التى يوجد بها فئران وحشرات وغيرها من أنواع الحشرات، فلماذا نهانا الرسول (ص) ، عن قتلها قبل إنذرها سوف نعرف ذلك بالتفاصيل خلال هذا المقال.

لماذا نهانا الرسول(ص) عن قتل الثعابين قبل إنذارها !!

عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي؛ فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت، فالتفتُّ، فإذا حية، فوثبتُ لأقتلها، فأشار إلي: أن اجلس؛ فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوماً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خُذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظةٌ” فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غَيرة، فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا بحية عظيمة، منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح، فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدرى أيهما كان أسرع موتا: الحية أم الفتى، قال: فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا فقال: “استغفروا لصاحبكم”، ثم قال: “إن بالمدينة جنّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان” .

إختلاف الرواه والعلماء في الإنذار

واختلف العلماء في الإنذار: هل ثلاثة أيام، أو ثلاث مرات، وكان مقتضى الحديث: ثلاثة أيام،و أن يقال للحية في البيوت ثلاث مرات.