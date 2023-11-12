هتودي نفسك في داهية…قرار عاجل وصادم من “وزارة الكهرباء” بشأن اصحاب العدادات القديمة…ياسوادك يا قرمط لو انت منهم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الكهرباء أساسية في حياتنا اليومية، حيث تمثل المصدر الرئيسي للطاقة الذي نعتمد عليه لتشغيل الأجهزة الكهربائية، وإضاءة المنازل، وأغراض أخرى وفي هذا السياق، تقوم شركات توزيع الكهرباء في مصر بتحصيل فواتير شهرية تعتمد على استهلاك المواطنين، ومؤخرًا، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة تحذيرًا للمواطنين، حيث أعلنت عن وجود حالات يمكن أن تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المنازل وليس ذلك فقط، بل تتضمن هذه الحالات رفع العداد ونظرًا لهذا التحذير، يقوم العديد من الأفراد بالبحث للتعرف على تفاصيل هذه الحالات سنقوم بتقديم كل التفاصيل المتعلقة بها، لذلك تابعونا للمزيد.

خطة وزارة الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة

تتميز العدادات الرقمية الجديدة للكهرباء بمزايا عديدة، مما يثير اهتمام العديد من المواطنين الذين يسعون لامتلاكها أعلنت الحكومة المصرية، من خلال وزارة الكهرباء، عن خطة طموحة لتحديث جميع العدادات القديمة لدي المواطنين واستبدالها بالعدادات الرقمية الحديثة وفي إطار هذه الخطة، تتطلع الحكومة إلى إكمال هذا التحول في فترة لا تتجاوز تسع سنوات.

الحالات التي يتم فيها قطع التيار الكهربائي بشكل كامل

وفي بيان رسمي أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة، قامت بتوضيح الحالات التي يتم فيها قطع التيار الكهربائي بشكل كامل تشمل هذه الحالات:

يتمثل ذلك في قيام المواطن بتركيب وصلات كهربائية غير شرعية من داخل العداد الرئيسي في منزله، بهدف توصيل الكهرباء إلى موقع آخر لا يحتوي على عداد كهرباء. يحدث ذلك عندما يقوم المواطن بالتلاعب بالعداد عن قصد، مما يسفر عن تلفيات وأضرار في الأختام الموجودة به. يتم منع قراءة العداد لفترة تصل إلى شهرين متتاليين، سواءً كان ذلك عن طريق منع كشاف النور من أخذ القراءة أو عدم دفع فاتورة الكهرباء.

تأتي هذه التدابير كتحذير للمواطنين بضرورة الامتثال للقوانين وعدم التورط في أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالكهرباء.