” الفئران هيطفشو من بيتك “.. طريقة جهنمية لطرد الفئران من المنزل نهائيا وبدون رجعة.. ياريتني عرفتها من زمان !!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفار هيهرب من بيتك”.. طريقة عبقرية لطرد الفئران من المنزل نهائيا بمكونات موجودة في بيتك، تحل علينا فترة الصيف وتأتي معها أعداد هائلة من الحشرات بمختلف أنواعها من صراصير وأبراص وفئران وغيرها وذلك لأنها تبحث عن طعام داخل المنازل كي تستطيع الاحتفاظ به لحين قدوم فترة الشتاء، وتتكلف ربة المنزل عناءً كبيراً في التخلص من الفئران الموجودة في المنزل خاصةً تلك التي لها أولاد لأن وضع أي سم في المنزل يسبب خطورة كبيرة على حياة هؤلاء الأطفال لهذا سوف نوضح لك اليوم طريقة آمنة وفعالة للتخلص من الفئران بلا عودة ونهائيا في سطور هذا التقرير.

طرق فعالة للتخلص من الفئران داخل المنزل

يمكنك استخدام أعشاب لها رائحة نفاذة لكي تهرب منها الفئران وأي نوع من الحشرات الزاحفة والطائرة مثل النعناع على سبيل المثال خاصةً أنه من النباتات العطرية التي لا تحبها الفئران، لهذا استغلي الفرصة وضعي ورق النعناع في ماء مغلي لمدة دقيقة وضعيه في زجاجة رشاش ورشي كل مكان في المنزل به.

كما أنه يمكن بكل سهولة التخلص من الفئران عن طريق استخدام الفلفل الاسود بوضع كمية لا بأس بها منه في أماكن تواجدهم لأن هذه الحيوانات الصغيرة تكره الفلفل الأسود بشدة وعندما تشم رائحتها تفر هرباً خارج المنزل على الفور ولا تعود إليه مرة أخرى وهذا هربا من الرائحة النفاذة.