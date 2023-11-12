“عمرنا ضاع واحنا منعرفش” …هل تعرف لماذا حرم الله عز وجل تناول لحم “الخنزير”؟+ موقف الأديان السماوية من الخنزير…مش هتصدق الإجابة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قضية تناول لحم الخنزير وحظرها في الإسلام من القضايا الدينية البارزة، حيث يُعتبر تناول لحم الخنزير محظورًا في الإسلام يظهر هذا الحظر في العديد من النصوص الدينية الإسلامية، بما في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الموقف يتشكل بناءً على القيم والتعاليم الدينية الإسلامية التي تؤكد على النظافة الروحية والجسدية للإنسان، تجدر الإشارة إلى أن معظم الأديان السماوية الرئيسية، مثل اليهودية والمسيحية، تشترك في تحريم تناول لحم الخنزير أيضًا يمكن أن يكون هذا التحريم متجذرًا في النصوص الدينية، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا تأثيرات اجتماعية وصحية.

لماذا حرم الله عز وجل تناول لحم الخنزير؟

هناك عدة أسباب لتحريم تناول لحم الخنزير في الإسلام، ومنها النظافة الشخصية والاهتمام بالصحة العامة الخنزير يُعتبر في الإسلام حيوانًا غير نظيف، ويُعتبر تناول لحمه غير صحي من الناحية البيولوجية كما أن هذا الحظر يعكس الانفصال بين المسلمين وبين بعض العادات والأطعمة التي تُعتبر في بعض الثقافات غير مقبولة من الناحية الدينية.

تناول لحم الخنزير في الاديان السماوية

الإسلام:

في الإسلام، يأتي حظر تناول لحم الخنزير من النصوص الدينية، خاصةً القرآن الكريم. في سورة البقرة، الآية 173، يقول الله تعالى: “إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ”، وهذا يعني أن الله قد حرم على المسلمين أكل لحم الخنزير.

اليهودية:

تشترك اليهودية مع الإسلام في حظر تناول لحم الخنزير. في التوراة، الكتاب المقدس لليهود، يُحظر تناول لحم الخنزير في سفر اللاويين 11:7 والتثنية 14:8.

أسباب هذا الحظر يمكن أن تكون متشابهة مع تلك في الإسلام، مثل الحفاظ على الصحة والنظافة، والفصل الثقافي.

المسيحية:

في المسيحية، يُفهم الحظر على تناول لحم الخنزير كجزء من قانون العهد القديم، والذي قد تم تجاوزه في العهد الجديد. في سفر متى 15:11، يقول يسوع: “لَيْسَ مَا يَدْخُلُ الْفَمَ يُنَجِّسُ الإِنسَانَ بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ ذَلِكَ يُنَجِّسُ الإِنسَانَ“.

بموجب هذا التفسير، يُظهر أن يسوع قد أزال الحاجة إلى اتباع تلك القوانين الغذائية القديمة، وبالتالي لم يعد هناك حظر مباشر على تناول لحم الخنزير.