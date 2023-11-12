“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. طلعت أهم من الحوض نفسه!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أن حوض الحمام يختلف عن شكل حوض المطبخ في العديد من الأشياء وذلك لأنه يحتوي علي فتحه صغيرة والتي يظنها البعض أنها بلا أي فائدة ولكن في حقيقة الأمر أن لهذه الفتحه العديد من الفوائد التي بدورها يمكنها أن تنقذ حياة جميع أفراد الأسرة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن فوائد هذه الفتحة واين تقع.

أين تقع فتحة حوض الحمام

يوجد في كل حوض الحمام فتحه صغيرة تكون على بعد سنتيمترات من الحنفية في مكان مرتفع والتي بدورها تساعد في منع حدوث الفيضانات في المنزل من خلال انها تمنع تدفق الماء وتسريبها مما يساعد في عدم امتلاء الحوض والمحافظة على نظافته مما يساعد في حفظ أرواح الجميع.

فوائد فتحة حوض الحمام

تقدم فتحة حوض الحمام العديد من المميزات الجبارة والتي سوف تدهشك مثل: