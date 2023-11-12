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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أن حوض الحمام يختلف عن شكل حوض المطبخ في العديد من الأشياء وذلك لأنه يحتوي علي فتحه صغيرة والتي يظنها البعض أنها بلا أي فائدة ولكن في حقيقة الأمر أن لهذه الفتحه العديد من الفوائد التي بدورها يمكنها أن تنقذ حياة جميع أفراد الأسرة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن فوائد هذه الفتحة واين تقع.
أين تقع فتحة حوض الحمام
يوجد في كل حوض الحمام فتحه صغيرة تكون على بعد سنتيمترات من الحنفية في مكان مرتفع والتي بدورها تساعد في منع حدوث الفيضانات في المنزل من خلال انها تمنع تدفق الماء وتسريبها مما يساعد في عدم امتلاء الحوض والمحافظة على نظافته مما يساعد في حفظ أرواح الجميع.
فوائد فتحة حوض الحمام
تقدم فتحة حوض الحمام العديد من المميزات الجبارة والتي سوف تدهشك مثل:
- تقوم الفتحة الصغيرة بمنع حدوث أي تجمع للمياه في الحوض مما يدفعها باستمرار إلى تسرب للمياه قبل امتلاء الحوض.
- بالإضافة إلى أنها تقوم بمنع تدفق الماء الزائد عن طريق الأنابيب بشكل جيد وبالتالي عدم حدوث أي فيضانات في الحمام.
- وتقوم هذه الفتحة بمساعدة المياه للتدفق عبر خط الصرف لكي يتم المحافظة علي الهواء بكل طاقته.
- ولذلك يعتبر تنظيف هذه الفتحة باستمرار هو من أهم الأمور التي يجب أن يقوم بها أفراد الأسرة والتي يمكن تنظيفها عن طريق إضافة إبرة رفيعة لتسليكها ووضع الخل والليمون داخل الفتحة لإزالة أي رواسب موجودة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. طلعت أهم من الحوض نفسه!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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