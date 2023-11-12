ولا الجن الأزرق يعرفها…طريقة سحرية ل”سلق البطاطس” بمكون خطير والنتيجة مضمونة 100%..ياريتنا جربناها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس المسلوقة واحدة من الأطعمة الشهية والمحبوبة على مستوى العالم، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الناعم، مما يجعلها وجبة مثالية لجميع أفراد العائلة، تتميز البطاطس المسلوقة ببساطتها وشهيتها في هذا المقال، سنستعرض وصفة البطاطس المسلوقة بشكل رائع، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية. فوائد البطاطس المسلوقة مصدر غني بالمواد الغذائية: البطاطس تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل البوتاسيوم وفيتامين سي والألياف الغذائية، مما يساهم في دعم صحة القلب وتعزيز الجهاز المناعي. منخفضة السعرات الحرارية: إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا خفيفًا، يمكنك الاعتماد على البطاطس المسلوقة كخيار منخفض السعرات الحرارية. تحسين الهضم: الألياف الغذائية الموجودة في البطاطس تساعد في تعزيز عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي. وصفة بسيطة لتحضير البطاطس المسلوقة قم بوضع مكعبات البطاطس في وعاء كبير وأضف الملح إلى الماء .

قم بغلي الماء واترك البطاطس تسلق حتى تصبح طرية عند الغمر في الشوكة (حوالي 15-20 دقيقة ).

بعد الانتهاء من السلق، صفي الماء واترك البطاطس جانباً .

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، أضف الزبدة وانتظر حتى تذوب .

أضف الثوم المفروم إلى الزبدة المذابة وقلبهما حتى يصبح الثوم متساويًا وينبعث العطر .

أضف قطع البطاطس المسلوقة إلى المقلاة وقلبها جيدًا لتغطية البطاطس بالثوم والزبدة .

قم برش البقدونس المفروم والفلفل الأسود حسب الذوق قلب المكونات معًا لضمان توزيع التوابل .

قدم البطاطس المسلوقة المطبوخة مع الثوم والبقدونس كطبق جانب للوجبة الرئيسية.

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