“يا ولاد المحظوظة ياللي عندكم شاحن قديم”!!…خبير عالمي يوضح طريقة عبقرية للإستفادة من شاحن الهاتف القديم.. هتعمل منه شيء لن يخطر على الجن الأزرق!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسمى العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكنولوجيا المتطورة، نلاحظ فيه استخدام التكنولوجيا في جميع الأشياء في حياتنا ومن خلال استخدام التكنولوجيا بدأ بعض الأشخاص في استخدام الموبايل أو الهواتف المحمولة الذكية، ولا يمكن الاستغناء عنه في اي وقت، فنلاحظ أن جميع الأشخاص يقومون بالعمل من على الموبايل في منازلهم أو بعض الشركات والأماكن الأخرى، وكل موبايل يحتاج إلى شاحن لكي يتم شحن البطارية من خلاله ومعظم الأشخاص يخافون من فقد الشاحن ومن خلال فقد الشاحن لا يستطيعون شحن البطارية واستخدام، وفي هذا المقال سنقول لكم عن خطه بديله لكيفية شحن الموبايل من غير استخدام أي شاحن.

كيفية إعادة تشغيل شاحن الهاتف المحمول التالف:

سنقول لكم عن طريقة سحرية اذا كان يوجد لديكم شاحن معطل وتريدون تشغيله واستخدامه اتبع هذه الخطوات الآتيه: أولا قوم بجلب شاحن آخر وفككه وخذ البطارية الموجوده داخل الشاحن ثم ضعها في بطارية الشاحن الغير فعال وركبها جيدا وبعدها قم باستخدامة مره لكي تتأكد من أنه يعمل وتعرف مدى جودته وهل يمكن استخدامة في شحن الموبايل أو لا.

كيفية الاستفادة من شاحن الهاتف القديم

اذا كان يوجد لديك شاحن هاتف قديم فيمكن استخدامه في بعض الأشياء المفيدة جدا مثل الكشاف الإنارة، فيمكن أن تنزع الطبقة البلاستيكية الموجوده خارج الشاحن وبعدها تقوم بوضع كشاف إنارة صغير على بطارية الشاحن وتوصلهما ببعضهما وبعدها ستجد لديك كشاف يعمل بكل سهولة.