«مكون بمليون جنيه».. ولا بخطر على بال العفريت مكون ضفيه عند سلق البطاطس مفاجأة وعن تجربة .. ولا الجن الأزرق يعرفها!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس تُعَد مصدرًا طبيعيًا للألياف وتحتوي على العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات والمعادن والفيتامينات يُمكن تناولها بطرق متعددة حسب احتياجاتك إذا كُنتَ ترغب في تحضير وجبة خفيفة، يُمكنك قليها بالزيت وإذا كُنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا أو تعاني من مشكلات صحية، فإن البطاطس المُسلوقة تُعتبر الخيار المثالي إليك طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل. تحضير البطاطس يمكنك اتباع الخطوات التالية للتحضير: المكونات المطلوبة لسلق البطاطس: كيلوغرام من البطاطس. بعض حبات الثوم. ملعقة صغيرة من الكمون. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. كمية من الكزبرة الخضراء المفرومة. مكعبان من الزبدة. ملعقة صغيرة من الزيت. تستطيع إضافة المكونات السالفة الذكر لتحضير البطاطس بالسلق بسهولة. طريقة تحضير البطاطس لبدء عملية تحضير البطاطس بالسلق، ابدئي بغسل البطاطس بعناية.

ضعي البطاطس في وعاء كبير واملئيه بالماء، ثم ضعي الوعاء على النار واتركي البطاطس تستغرق حوالي ثلاثين دقيقة حتى تصبح طرية.

عند انتهاء عملية السلق، اقشري البطاطس واتركيها جانبًا.

في صينية كبيرة، ضعي مكعبات الزبدة وملعقة من الزيت، ثم قمي بفرم فصوص الثوم وأضيفيها إلى الصينية.

أضيفي الكزبرة الخضراء وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي البطاطس المقشرة في الصينية وأضيفي الملح والتوابل حسب الذوق.

اهرسي البطاطس المسلوقة وامزجيها مع باقي المكونات.

بعد الانتهاء من التهريس والتقليب، ستكون البطاطس جاهزة لتقديمها.

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