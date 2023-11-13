“كاارثة بكل المقاييس”.. احذري من وضع ورق الألومنيوم علي البوتجاز بهذه الطريقة يؤدي للوفاة.. تخلصي منه فوراا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الحيل التي تقوم بها السيدات للحفاظ على البوتاجاز ،لأن الدهون والأوساخ وبقايا الطعام تتراكم عليه يوميًا بسبب الطهي،ومن هذه الحيل التي تلجأ إليها هي تغليف البوتاجاز باستخدام ورق الألومنيوم، لأن ذلك يمنع وصول الأوساخ إلى جسم البوتاجاز، كما أن عملية التنظيف ستكون أسهل، لأنها في هذه الحالة لن تتطلب أكثر من إزالة الورق وإلقائه في القمامة وتركيب آخر جديد، ولكن يجب التوقف عن ذلك فورًا، لأن هذا قد يكون سببًا في وقوع كارثة كبيرة . كاارثة بكل المقاييس.. مخاطر تشغيل البوتوجاز خلال استخدام ورق الألومنيوم قد يؤدي الي انفجار البوتوجاز نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال الطهي أو استخدام الفرن.

ويؤدي ورق الألومنيوم إلى إغلاق فتحات التهوية الموجودة في البوتوجاز والتي يصعب رؤيتها، وهذا قد يتسبب في وقوع حريق.

اشتعال ورق الألومنيوم نتيجة وصول النار له، وفي حالة عدم قدرة المرأة على إصلاح الوضع، قد يؤدي ذلك لحدوث حريق في المطبخ.

وفي حالة سقوط قطع من الألومنيوم في مواسير البوتوجاز، سيؤدي هذا إلى عدم وصول الغاز إلى الشعلة، وقد ينتج عن ذلك انفجار البوتوجاز بالكامل نتيجة تسرب الغاز.

عند توصيل البوتوجاز بالكهرباء، يجعل ذلك تأثير وقوع حريق أخطر على الأسرة. طريقة سهلة لتنظيف البوتجاز احضري ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونصف فنجان من الخل الأبيض. صبي البيكربونات داخل عيون البوتاجاز. قومي بسكب الخل الأبيض على البيكربونات. اتركي الخل الأبيض والبيكربونات لفترة تصل حتى دقيقتان. يتم شطف عيون البوتاجاز بالماء. والآن سوف تلاحظين أن الدهون والشحوم قد تفتت تمامًا، وعيون البوتاجاز أصبحت نظيفة تمامًا. هذه الطريقة فعالة جدًا في تسليك عيون البوتاجاز، كما أنها آمنة تمامًا ولا تقوم بضرر السطح.

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