دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي تهتم لها النساء بشكل كبير والتي من بينها العناية بالجمال والمظهر الخاص بالجسد في مختلف التفاصيل البسيطة والكبيرة ، حيث أن أوجه الجمال تتعدد بشكل لا يمكن تخيله وهو الأمر الذي يستلزم معه عناية خاصة من جانبهن إذا ما أردن الحفاظ على المظهر الشاب لأطول فترة ممكنة ومن ضمن تلك الطرق هي الحرص على استعمال الوصفات الجديدة والتي بدورها تعمل على منح المرأة ما تريد من نتائج وهو الأمر الذي يدفعنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم إحدى أهم تلك الوصفات التي لا تحتاج سوى القليل من المكونات كي يتم تحضيرها – مكونات وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة 2 مقدار من خليط البانثينول.

ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار من مياه الورد.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بعض النقاط من فيتامين سي. – طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة في داخل إناء مناسب يتم وضع كريم بانثينول مع ماء الورد بجانب فيتامين سي

.ثم يتم صب النشا، والقيام بخلط المكونات معًا ليصبح الخليط متاح للتنفيذ على الوصفة.

يتم فرد ذلك المزيج على البشرة لمدة عشرة دقائق قبل أن يتم شطفه بالماء الفاتر

احرصي على أن تكرري تلك الوصفة السحرية ثلاث مرات أسبوعيا إذا ما أردتي الحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما تبحث عنه النساء .. استعملي ” كريم بانثينول ” بتلك الطريقة وشاهدي النتائج المبهرة بنفسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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