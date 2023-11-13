هتقولي ياريتني عرفتها من زمان .. طريقة جهنمية لتسليك وتنظيف عيون البوتاجاز في أقل من دقيقتين هتنبهري بالنتيجة ومن اول مره !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البوتجاز من أكثر الأجهزة المنزليه التي تستخدم بااستمرار لذلك تتسخ سريعا ،لذلك تعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلة تسليك عيون البوتاجاز، خاصًة لو كانت دهنية أو متواجدا بها بقايا طعام، وعادًة نلجأ لاستخدام الخل أو الكيروسين أو حتى السلك الخشن، وهذا يؤدي إلى ضرر عيون البوتاجاز،لذا تجنبي عدم ترك البوتاجاز متسخ بعد إعداد الطعام،وقومي بتنظيف عيون البوتاجاز بعد كل استخدام، حتى لا تتكدس الدهون والشحوم،ومن خلال بحثنا الطويل وجدنا وسيلة سحرية لتسليك عيون البوتاجاز في أقل من دقيقة، حيث تتوافر مكوناتها داخل في كل بيت، فقط تابعي معنا لمعرفتها هتسهل عليكي الكثير.
طريقة جهنمية لتسليك عيون البوتاجاز
تعد هذه الطريقة من اكثر الطرق فعالة جدًا في تسليك عيون البوتاجاز، كما أنها آمنة تمامًا ولا تقوم بضرر السطح، كل ماعليكي هو إتباع الخطوات التالية:
- احضري ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونصف فنجان من الخل الأبيض.
- ثم صبي البيكربونات داخل عيون البوتاجاز.
- وقومي بسكب الخل الأبيض على البيكربونات.
- واتركي الخل الأبيض والبيكربونات لفترة تصل حتى دقيقتان.
- ثم يتم شطف عيون البوتاجاز بالماء.
- والآن سوف تلاحظين أن الدهون والشحوم قد تفتت تمامًا، وعيون البوتاجاز أصبحت نظيفة تمامًا.
من طرق العناية بالبوتجاز
- يمكنك استخدام فرشاة أسنان ناعمة، في حالة تواجد بقايا الطعام داخل عيون البوتاجاز.
- ثم قومي بشطف عيون البوتاجاز جيدًا بالماء الساخن بعد الانتهاء من التنظيف.
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