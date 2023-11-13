دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كوب القهوة في الصباح الباكر عقب وجبة الإفطار لهو من العادات اليومية التي لا يمكن أن يتم إغفالها لدى الكثير من الناس ، حيث أن اليوم لا يبدأ بشكل جيد دون فنجان القهوة ، حيث أن هذا المشروب يعمل على منح الإنسان الاتزان الكافي والتركيز والنشاط اللازمين طوال اليوم ، وبدونه يكون في حالة مزاجية سيئة وغير قادر على إنجاز عمله ففي كثير من الأحيان يجب أن يتم التقليل من حده التوتر في العمل من خلال تناول كوب القهوة لكننا لن نتحدث عن مميزات مشروب القهوة من خلال هذا المقال بل سنتطرق إلى الحديث عن الفوائد التي من الممكن أن نحصدها من خلال استعمال تفل القهوة الذي يبقى في قاع الفنجان عقب الانتهاء من تناوله . – فوائد تفل القهوة مقشر للشفاه : تنفق الكثير من النساء أموال طائلة من أجل شراء مستحضرات التجميل في حين يمكنها العناية بنفسها من خلال وضع القليل من العسل الطبيعي على تفل القهوة والذي بدوره يعمل على التخلص من الجلد الميت بمنطقة الشفاه فهو مقشر طبيعي مميز التخلص من الروائح : يساعد تفل القهوة في التخلص من روائح المطبخ التي تتراكم عليى الأيدي بشكل مستمر من بصل وثوم ناتجان عن عملية الطهي وهو الأمر الذي ترغب المرأة في التخلص منه لذا ينصح بفرك اليدين بتفل القهوة وستلاحظين النتائج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما تفكريش ترميه تاني .. ” تفل القهوة ” كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه ازاي !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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