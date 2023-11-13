هتتصدم لما تعرف .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية لهذه الأسباب الغريبة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن عملية الزواج في وطننا العربي قد أصبحت معقدة بشكل كبير حيث أن هناك الكثير من العراقيل التي تحول دونها وهو أمر يجب العمل على إيجاد حلول له قبل أن يتفاقم لكن لوحظ أن هناك مشكلات لا تتعلق بالحالة المادية فقط بل إن هناك عادات في المجتمعات العربية قد جعلت الموازين تنقلب شيئا فشيئا فهناك الكثير من الحديث عن أن الفتيات السعوديات على سبيل المثال يفضلن الزواج من الجنسيات الأخرى غير أبناء البلد وقد أوضحت بعض التقارير أن المرأة السعودية تعجب كثير بالرجل المصري وترى فيه ميزات كثيرة
– سبب تفضيل السعوديات للمصريين
جدير بالذكر أن هناك سبب قوي وراء هذا الاتجاه من جانب المرأة السعودية حيث أن الدراسات والتقارير التي عكف على القيام بها الكثير من المتخصصين تشير إلى أن المرأة السعودية تفضل الجنسية الأجنبية بشكل عام وليس المصري فحسب حيث أنها تشعر منهم بتقدير أكثر واهتمام وعلى العكس تماما فإن الرجل السعودي يكون أكثر صرامة في التعامل ما يجعلهن ينفرن من المعيشة
في ذات السياق فإن ما يشجع الأجانب على الزواج من سعوديات هو أن القانون السعودي يمنح الحق لمن يتزوج منهن أن يقيم في البلاد وهو الأمر الذي جعل للمرأة في المجتمع الخليجي دورا هام فيما يتعلق بهذا الأمر لذا فإن هناك أهداف تجعل من عملية الزواج بين السعوديات والأجانب ذات منفعة للطرفين .
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