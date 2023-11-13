دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن البشرة الناصعة هي سر جمال المرأة معروف أيضا كل امرأه تريد بشرتك سيدتي أكثر نقاء ونضارة وفي هذا المقال سوف نقوم بتعريفكم على وصفة القهوة للتخلص من الشعر الزائد حيث أن العديد تهتم لاستخدام الوصفات التي تأتي من الطبيعة وتهتم أيضا للوصفة التي تعد باستخدام القهوة لذلك سوف نعرض عليكم الوصفات الممتازة.
ماسك القهوة لبشرة منورة للتخلص من الشعر الزائد نهائياً
يعتبر هذه الوصفة من الوصفات الممتازة المستخدمة في التخلص من الشعر الزائد وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة استخدام هذه الوصفة :
- ماسك القهوة لبشرة منورة للتخلص من الشعر الزائد نهائياً.
- هذه الوصفة لها دور كبير في القضاء على التجاعيد، والاستفادة من المضادات الخاص.
- القهوة والقرنفل للتخلص من الشعر الزائد نهائياً.
طريقة سحرية للتخلص من الشعر الزائد بتركيب القهوة والقرنفل وعليكم اتباع الخطوات التالية
- اولا،قومي بتجهيز إناء مناسب وضعي فيه كمية من مسحوق القرنفل مع مقدار القهوة والبدء في تقلبه بشكل جيد للحصول على النتيجة المثالية.
- ثانيا ثم أضيفي عليه حوالي ملعقة معجون أسنان، كذلك القليل من الليمون، مع التقليب حتى يصبح القوام الموجود كريمي.
- ثالثا قومي بفرد الخليط على المكان الذي تريد الفتاة في التخلص من الشعر الموجود به الشعر جيدًا.
- رابعا عليك غسل المنطقه بالماء الدافئ جيد للحصول على النتيجة المثالية.
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