في 3 دقائق فقط .. طريقة جهنمية لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي ATM من غير الفيزا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن معدل الاعتماد على استخدام الفيزا في عملية سحب الأموال من جانب المواطنين قد ارتفعت بشكل غير مسبوق وهو الأمر الذي يعكس بدوره مدى نجاح الدولة في ربط المواطنين على اختلاف أعمارهم وفئاتهم بالتكنولوجيا الجديدة والتي تعمل على منح أفضل خدمة في أقصر وقت وهو الهدف المنشود فماكينات الصراف الآلي تملأ الشوارع في مختلف الميادين والتي تتاح للعمل في اي وقت ، لكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون ملم بها في حال كنت من مستعلمي الفيزا والتي سنعمل على توفيرها لك من خلال ما يلي من سطور

– كيفية السحب بدون فيزا

جدير بالذكر أن هناك بعض المميزات التي تتواجد في تلك الطريقة والتي قد تفيدك في كثير من الحالات ففي حال قمت بنسيان الفيزا الخاصة بك في المنزل ولكنك تحتاج لصرف الأموال فإننا نقدم لك طريقة تمكنك من سحب الأموال دون الاعتماد على الفيزا من ماكينة الصراف الألي

في ذات السياق فإن هناك بعض الخطوات التي يجب أن تلتزم بها والتي تتمثل في أن يكون لديك محفظة إلكترونية على الهاتف الخاص بك ، سبق لك التسجيل على التطبيق كي تتمكن من السحب ، إذا كنت من مشتركين في محفظة فوادفون كاش ،اطلب الكود: *9# ،ثم حدد إمكانية السحب عبر ماكينة ATM،حدد قيمة المبلغ ،اكتب الرقم السري ، ثم تتمكن من السحب .