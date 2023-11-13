دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هو نوع من انواع التوابل يستخدم كثيرًا في الحضارات المختلفة الأحد مكونات الكاري. إنه يعطي الطعم واللون لمختلف الأطباق، ولديه أيضًا خصائص مهمة مضادة لألكسدة، مضادة لاللتهاب، مضادة للسرطان ومضادة للكآبة. سنشرح لكم اليوم من كله لك ما هي فوائده وبأي طريقة تستطيعون إدخاله في طعامكم يوميًا،استعماله يتزايد في أنحاء العالم في الأطباق اليومية، وأيضًا كمكمل غذائي وعلاج طبيعي. لهذه الدرجة هو أنه، عالوة على تحسينه طعم العديد من الأطباق، غني بالخصائص العلاجية مثل محاربة الالتهاب، الحّد مما يجعل هذا التابل شعبيًا السموم وإبطاء عملية الشيخوخة، وغيرها وأمراض السرطان . ماهي فوائد الكركم اولا يحمي الدماغ تم تحديد وجود مستويات متساوية.

ثانيا يعلم مرض الشيخوخة والزهايمر.

ثالثا يحارب السرطان.

رابعا يحّسن الهضم لمرضى القولون العصبي. سعودية عشرينية تروي تجربتها من مضاعفات شرب ماء الكركم كل صباح بعد شهر كامل.. لن تصدق ماحصل لها؟ اولا عليكم ان تمزج مع الماء الدافئ وتشرب صباحًا على الريق.

ثانيا بتناول ماء الكركم الساخن يقي من التهاب الحلق.

ثالثا يحارب التهاب المفاصل وعسر، الهضم ويعتبر هو أفضل من دواء الالتهاب.

وصفات مبتكرة ولذيذة ترضي أذواق كل الناس.الكركم : خصائصه المضادة للألم والمضادة للسرطان الكركم هو من نفس عائلة الزنجبيل. الجزء المستخدم من أجل خصائصه الطبية هو الجذر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد ما حدث لجسمها..فتاة سعودية شربت “الكركم” لمدة أسبوع..تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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