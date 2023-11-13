«خلي بالك عشان مترجعيش تندمي»… خبير عالمي يحذر من استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء لهذا السبب.. خطأ شائع محدش خد باله منه قبل كدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبير عالمي يحذر من استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء لهذا السبب لا السخان يستخدم كثيرًا في فصل الشتاء بسبب ان بعض الأشخاص استخدام السخانات مرة أخرى، سواء كانوا يعتمدون على سخان كهربائي أو غازي، دون أن يعلموا أن هناك بعض الأمور التي يجب أخذ الحيطة بها قبل الاعتماد على الماء الساخن بشكل مبالغ فيه وتركه يعمل بشكل مستمر.

نصائح عند شراء سخان كهربائي جديد

من النصائح التي عليك التزامات عند شراء السخان سواء سخان كهربائي أو سخان غاز وعليكم شراء السخان من أماكن معتمدة وموثوق منها مناسب المواصفات سواء كان كبير أو صغير.

بالنسبة للسخانات الكهربائية يجب التأكد من أن الاتصالات الكهربائية صحيحة ومنفذة بواسطة فنيين محترفين، أما بالنسبة للسخانات الغازية، فيجب التواصل مع شركة الغاز لضمان سلامة وحماية من الانفجار.

الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان الكهربائي

من المعروف عند تركيب السخان تعرضت لبعض الأخطاء لذلك في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة سحرية للحفاظ على سلامتك.