لا تستخدمها في حرام.. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق الرجل الذي يفعلها معها.. هتصبح خاتم في صباعك مهما كانت عنيدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبذل فئة كبيرة من الرجال جهود كبيرة لجذب انتباه السيدات خاصة التي تقابلهم في العمل أو المدرسة أو الشارع فيرغب دائما أن يجذب انتباه الفتاة المعجب بها حتى ينجح في الفوز بقلبها، فهناك عدة حركات سنوضحها إليكم تمكن من جذب انتباه النساء إلى الرجال استعداداً لخطبة هذه الفتاة أو الزواج منها .
حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال
تعبر معظم الرجال عن مشاعرها تجاه المراه المعجبين بها ويظهر مدى إعجابه من هذه الحركات استعداداً لاقامه علاقه ولكن هذا التصرف يجعل المرأة في حيرة من أمرها ومتوتره طول الوقت تفكر بهذا الرجل مباشرة بشكل سلبي ،وأن هذا الرجل يرغب التسليه بها وأنه غير جاد، وعلى الرجل بعد ذلك ينتقل للحركة الثانية.
الحركة الثانية
على الرجل أن يقول للمراة أنه رجل جاد بالفعل وأنه محافظ ولا يريد الدخول في أي علاقه غير شرعيه إلا بالحلال ولكن هذا شيء قد يؤثر المرأة مرة أخرى و تشتت أفكارها وتعتقد انه رجل كذاب و معقد، ولكن سوف يخبرها الرجل بأنه يرفض أي علاقة خارج إطار الزواج وأنه منفتح ولا يفكر في ماضي أي امرأة هو يحبها ويرغب الزواج بها بالحلال وبهذا تقتنع المرأة أن هذا الرجل مسؤول ولم يتسلي بعواطفها.
مفاتيح سحرية تساعد على النجاح العلاقة
- ضع خطة للمستقبل
من اهم علامات النجاح لأي علاقه زوجيه هي الوصول لتحقيق الأهداف التي يتم وضعها من قبل الزوجين فهذا يؤدي إلى تقوية العلاقة بينهم والشعور بسعادة طول الحياه.
- الكلمات الطيبة
الكلمة الطيبة تؤثر بشكل إيجابي ولها دور كبير في استقرار العلاقة بين الأزواج خاصة عندما نقولها في الوقت المناسب فتعكس شعور الحب والامان عند الطرفين.
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