متضيعيش وقتك وفلوسك عند الكوافير.. طريقة جهنمية لصبغ الشعر في البيت بالنسكافيه هتخلي جوزك ميبصش برة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم السيدات دائما بابتكار كل ما هو جديد لابراز جمالها واظهار الأنوثة لديها، فتقوم باتباع عدة طرق للمحافظة على جمالها، ومن مظاهر الجمال لاي انثى هي الشعر حيث يعد الشعر تاج الانوثه لأي امرأة، فتبحث أيضا السيدات عن طرق العنايه والتجميل الطبيعية من داخل منزلها حتى لا تستخدم المواد الكيميائية الضارة بالاضافة لتوفير المبالغ الباهظة التي تنفقها في صالونات التجميل،وسوف نشرح في المقالة صبغة الشعر في منزلك بالنسكافيه.

صبغة شعر بالنسكافيه

المقادير الخاصه لصبغه الشعر بالنسكافيه

سنشرح بالتفصيل فيما يلي المكونات التي تستطيعين استخدامها لصبغ شعرك في منزلك بدون عناء وبدون دفع مبالغ باهظة والمقادير هي:

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من الحنه.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من الفازلين.

كيفية صنع صبغة النسكافيه