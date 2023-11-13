جوزك مش هيسيب البيت .. ضعي ” الخيار على الصابون ” بهذه الطريقة وستشاهدين بنفسك النتائج الجبارة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخيار من أهم الخضروات التي يتم استعمالها أغراض الأكل والكثيرر من الأغراض الأخرى بنفس الدرجة من جانب الإنسان فبجانب أن طعم الخيار في حد ذاته لذيذ ويجذب الكثيرين إلا أن الخيار يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بما قد يحتاج له خاصة في حال رغبت بالعناية بجمال الجلد والبشرة ونظافتها ، وبالحديث عن النظافة الشخصية فلا يمكن أن يتم ذلك دون الصابون ذلك الاختراع الذي يساعد الإنسان في الحفاظ على جسده في حالة نظيفة ، لذا فإننا سنعمل على توضيح وصفة الخيار مع الصابون والكيفية التي من خلالها يمكن الحصول على نتائج ولا في الخيال – مكونات وصفة الخيار والصابون للبشرة حبتين من الخيار

زيت عطري

طعة من الصابون – طريقة تحضير وصفة الخيار والصابون للبشرة أولا نقوم بفرم الخيار ونصفيه من المياه ثم ضعي الوعاء على النار واتركيه حتى يسخن

نقوم بوضع الصابون على الخيلط ونتركها حتي يذوب الصابون تماما ومن ثم نعمل على المزج بينهما بشكل جيد

نضيف الزيت العطري الذي سبق إحضاره إلى الخليط

نضع هذا الخليط في الثلاجة كي يتم استعماله لكن يجب الانتظار لحين انخفاض درجة الحرارة

يصبح لديك نوع جيد من الصابون الذي يعمل على تنظيف الجلد والبشرة بشكل تام والتخلص من كافة المشكلات التي قد تتعرض لها بشرتك مع التكرار

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