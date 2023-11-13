مش هترميه تاني ..فوائد بماء سلق البطاطس واستخدمات لا تقدر بثمن.. مش هتستغنى عنها تاني طول عمرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس أشهر أنواع الخضراوات التي لا يمكن الاستغناء عنها بسبب تعدد استخداماتها سواء في عمل الطبخات أو عملها كأطباق جانبية ونقانق، وتعتبر البطاطس خاصة المقلية أو المحمرة من المفضلات لدى كثير من الأشخاص الكبار والصغار، لذلك تقوم ربات البيوت بتحضيرها بصورة مستمرة وذلك بمجموعات مختلفة من الطرق، وتعتبر طريقة سلق البطاطس أكثر الطرق العملية في استخدام البطاطس في عدد من الوصفات، ويغفل عدد كبير من ربات المنازل عن فائدة ماء سلق البطاطس لذلك يقمن برميه دون الاستفادة منه، ولعلنا في هذه السطور نوضح ما هي الفوائد التي يحتوي عليها ماء سلق البطاطس.

ما هي الفوائد التي تحتوي عليها مياه سلق البطاطس

وصف عدد من العلماء والباحثون ماء سلق البطاطس على أنه واحد من الكنوز الحقيقية الغنية بعدد من الفوائد المتنوعة، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقوم بتعزيز وتقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم والبشرة، وأيضًا يحتوي على مادة البوتاسيوم التي تستخدم في حل مشاكل الجهاز الهضمي وانتفاخ البطن، وهذا ما جعل عدد كبير من الباحثين بإطلاق عليه لقب الذهب السائل أو السائل الذهبي.

كيف يمكننا أن نستفيد من ماء سلق البطاطس

يمكن الاستفادة من الماء الناتج عن سلق البطاطس في عمل التالي: