“خليها ناعمة”.. حضري مقشر الشفاه الطبيعي بمكونات طبيعية من بيتك خلال 3 أيام.!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشفاه تُعتبر من الأماكن الأكثر عرضة للجفاف والتشقق على وجه الإنسان، نظرًا لرقتها وقلة الغدد الدهنية فيها. لذا، يعد تقشير الشفاه بانتظام أمرًا هامًا للتخلص من الخلايا الميتة وتجديد البشرة، مما يُساهم في تحسين رطوبتها والمحافظة على مظهرها الصحي. رغم توفر العديد من المقشرات التجارية في الأسواق، يمكنك أيضًا إعداد مقشر للشفاه في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وسهلة.

مكونات مقشر الشفاه الطبيعي:

– ملعقة صغيرة من السكر البني

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

– ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير مقشر الشفاه الطبيعي:

1. اخلطي السكر البني، زيت الزيتون، والعسل في وعاء صغير حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

2. ضعي المقشر على شفتيك واستخدمي فرشاة أسنان ناعمة لتدليكها بلطف لمدة دقيقتين.

3. اشطفي شفتيك بالماء الفاتر.

فوائد مقشر الشفاه الطبيعي:

– يُساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديدها.

– ينعم الشفاه ويجعلها أكثر نعومة.

– يُساعد على ترطيب الشفاه ومنع تشققها.

– يمنح الشفاه اللون الوردي الطبيعي.

نصائح لاستخدام مقشر الشفاه الطبيعي:

– استخدمي المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع.

– تجنبي استخدام المقشر على شفاه متشققة أو ملتهبة.

– إذا شعرتِ بحرقان أو التهاب في شفتيك، اشطفي المقشر فورًا.

أفكار أخرى لمقشرات الشفاه الطبيعية:

يمكنك أيضًا استخدام مكونات أخرى لصنع مقشر الشفاه الطبيعي، مثل:

– اللوز المطحون

– الكاكاو المطحون

– الفواكه الطازجة، مثل الفراولة أو الموز

– الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو