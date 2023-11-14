هتندم طول عمرك… تفل القهوة كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه..اوعي ترميه مهما حصل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرون يستمتعون بتناول القهوة بسبب طعمها الفريد واللذيذ، حيث يعتبرونها “مفتاح اليوم”، وراء التحفيز الحسي والقيمة الغذائية، تحمل بقايا القهوة، التي غالبًا ما يتم التخلص منها، إمكانات لم تستغل بعد، تلك البقايا التي يتجاهلها الكثيرون، يمكن أن تقدم فوائد مذهلة وحلاً للعديد من التحديات في الحياة، اكتشف معنا المزايا المدهشة لاستخدام بقايا القهوة في روتينك.

اكتشف الاستخدامات الخفية لبقايا القهوة:

1. فرك الشفاه: قم بتحضير فرك للشفاه عن طريق مزج بقايا القهوة مع العسل الطبيعي للحصول على تقشير صحي وفعال.

2. تقليل انتفاخ العين: قم بمزج بقايا القهوة مع زيت جوز الهند والماء لتكوين محلول يُطبق على منطقة تحت العين لمدة عشر دقائق، مما يساعد في تخفيف الانتفاخ.

3. التخلص من الروائح الكريهة: استخدم بقايا القهوة المتبقية للتخلص من روائح المطبخ، مثل تلك الناتجة عن الثوم والبصل. قم بفرك يديك بالقهوة المتبقية لتحييد الروائح القوية.

4. قناع البشرة: استخدم بقايا القهوة كمقشر طبيعي ومقوي للبشرة. قم بمزج البقايا مع مكونات أخرى مثل العسل، الحليب، أو اللبن، ثم طبق الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، واغسله جيداً بالماء.

فوائد تفل القهوة

تطبيق تفل القهوة على البشرة يُمكن أن يساعد في تقليل ظاهرة السيلوليت وتحسين مظهر الجلد.

وضع تفل القهوة داخل الأحذية يمكن أن يساعد في امتصاص الروائح الكريهة وترك الحذاء برائحة أكثر نعومة.

تذكر دائماً أن تجرب هذه الاستخدامات بحذر وتأكد من عدم وجود حساسية قبل استخدام تفل القهوة على البشرة أو الشفاه.