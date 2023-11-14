معلومة بمليون دولار!! .. تعرف على طريقة عبقرية لتشغيل “الريموت” بدون حجارة.. وفر فلوسك وقوم جربها بنفسك حالاً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتعدد أنواع الأجهزة الكهربائية في المنزل التي لها استخدامات عديدة هامة في حياتنا اليومية ومنها ما يحتاج لاستخدام البطاريات التي أصبحت مكلفة للغاية وفي تزايد مستمر في أسعارها في الأسواق بشكل مبالغ فيه، مما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل رخيصة ومبتكرة للتحايل على هذا الأمر، وبما أن الحاجة أم الاختراع فقد استخدم الإنسان عقله البشري للتفكير في أدوات بسيطة يمكن بها التعويض بدلاً من البطاريات في تشغيل الريموت لعدد كبير من الأجهزة.
استخدام ورق الألومنيوم كبديل للبطارية
يمكن استبدال أحد البطاريات في الريموت بعمل بطارية بديلة من خلال إتباع الخطوات التالية:
- نحضر أولاً ورقة من الألومنيوم أو ما يطلق عليه القصدير بنفس الحجم للبطارية التي تستخدم في الريموت.
- نلف ورقة الألومنيوم لتكون على شكل وحجم البطارية ثم نضعها في مكان البطارية التالفة مع التأكد من تلامس الألومنيوم لطرفي البطارية السالب والموجب.
- من الضروري وضع بطارية جديدة في المكان الآخر في الريموت.
- وبذلك يتم تشغيل الريموت بشكل فعال 100٪.
نصائح هامة لتجنب نفاذ بطارية الريموت بسرعة
هناك بعض الإرشادات التي يمكن إتباعها في محاولة ترشيد استهلاك بطاريات الريموت منها التالي:
- من الأفضل تنزيل تطبيق الريموت الذي يتوافق مع التلفاز أو جهاز الريسيفر المستخدم مع إعداده لكي يستخدم للتحكم في الجهاز بمل سهولة.
- عند وجود ريموت بديل للجهاز أو نفس الماركة التجارية فيمكن استخدامه كبديل الريموت الأساسي.
- كما تستطيع تشغيل التلفاز أو الريسيفر عن طريق الأزرار المتواجدة على الجهاز نفسه، ثم تقوم بتحديث إعدادات الجهاز لكي تتمكن من التمتع بمشاهدة ممتعة.
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