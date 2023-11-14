«فكرت فيها قبل كدا»… ما هو السر وراء عدم وجود نمل في محلات الحلويات والمخابز… مكون مايخطرش على بال الجن الأزرق!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشير إلى أن محلات المخابز والحلويات عادةً لا تستخدم المبيدات الحشرية للتخلص من النمل، لأنها تحتوي على مواد غذائية يتم بيعها للمواطنين، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المبيدات ضارة، ولكن السبب وراء عدم وجود النمل في تلك الأماكن يعود إلى استخدام السمسم، من خلال استخدام السمسم، يتم التخلص من النمل بفعالية وبدون أي ضرر، يمكنك استخدام السمسم بسهولة للقضاء على النمل في منزلك؛ حيث يُعتبر السمسم عدوًا للنمل، تعود هذه الفكرة إلى تأثير السمسم على حاسة الشم لدي النمل، حيث يقلل السمسم من حاسة الشم لديهم. بالطبع، لا يمكن للنمل البقاء على قيد الحياة بدون هذه الحاسة.

ما هو السر وراء عدم وجود نمل في محلات الحلويات والمخابز؟!

بالإضافة إلى ذلك هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى وجود النمل في المكان، بما في ذلك وجود مصدر غذائي مثل فضلات الطعام أو الفتات، ووجود الماء الذي يحتاجه النمل للبقاء على قيد الحياة. كما يمكن أن تكون التخزين غير الصحيح للأطعمة أو العناصر الغذائية وجوداً للنمل.

نصائح للتخلص من النمل

هناك عدة نصائح يمكن الأخذ بها للتخلص من النمل ، ويمكن أن يدخل النمل المكان من خلال الفتحات والشقوق في الجدران والأرضيات، للتعامل مع هذه المشكلة بشكل دائم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. ضمان التعقيم والنظافة السليمة.

2. منع وصول النمل إلى المكان.

3. إزالة مصادر الطعام.

4. استخدام الوسائل العلاجية المنزلية.