دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد كنا نستخدم تطبيق واتساب بشكل مكثف كل يوم للتواصل مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل لأي سبب من الأسباب، ومع ذلك خلال الفترة الأخيرة ظهر لنا ظاهرة تسمى اختراق واتساب من قبل بعض الأشخاص المحترفين، وأصبحت خطرًا كبيرًا على مستخدمي واتساب، خاصة أن جميع محادثاتهم متاحة على الإنترنت، ورغم أهمية هذا التطبيق، سنوضح لك علامات تدل على أن حساب واتساب الخاص بك قد تم اختراقه وكيفية حمايته، إليك التفاصيل المتعلقة بالعلامات التى تدل على مراقبة الواتساب وكيفية الحماية.

أبرز العلامات التي تشير إلى مراقبة واتساب:

1. بطء في استقبال وإرسال الرسائل على هاتفك، مما يشير إلى خطر محتمل.

2. محاولات غير متوقعة من الأصدقاء للتواصل معك أثناء عدم اتصالك بالإنترنت.

3. وجود حالات على حساب واتساب الخاص بك لم تقم بنشرها.

إذا لاحظت هذه العلامات فمن المحتمل أن واتساب الخاص بك يتم مراقبته، وقد يكون بياناتك في خطر دون علمك، كن يقظًا وتحرك قبل تعرض خصوصيتك للتهديد، ولذلك يجب الإنتباه لمثل هذه العلامات حتى لا يتم سرقة البيانات الشخصيه المتعلقة بك.

حماية حساب واتساب الخاص بك من السرقة والاختراق تتضمن الخطوات التالية:

1. افتح قائمة الإعدادات وانتقل إلى حساب واتساب الخاص بك.

2. انقر على خيار التحقق، قم بتمكين التحقق الثنائي وتعيين كلمة مرور لحساب واتساب الخاص بك.

3. أضف عنوان بريدك الإلكتروني لاستكمال عملية الحماية بشكل كامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلي بالك انت متراقب.. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب فاعلم أنك مراقب ويتم سرقة بياناتك بدون ما تحس..اعرفها قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.