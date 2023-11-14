دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر في الفترة الأخيرة أنواع عديدة من الزيوت مجهولة المصدر في الأسواق بشكل متزايد لما يستلزم ذلك ضرورة توعية المواطنين من خطر استخدامها لأنه يتم تصنيعها من زيوت مستعملة ولا يتم إنتاجها بواسطة شركات معروفة حيث لا تنتمي إلى أي شركة زيوت معتمدة من الدولة، لذلك ينصح دائماً بتجنب شراء هذه الزيوت الضارة التي قد ينتج عن استخدامها العديد من الأضرار الصحية والإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة.
أنواع من الزيوت الضارة المنتشرة في الأسواق تدمر الصحة والجسم
هناك اتجاه هذه الفترة إلى إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل بدلاً من رميه بلا فائدة عن طريق بيعه للباعة المتجولين بأسعار رمزية، حيث يتم استخدامه في العديد من الصناعات أبرزها الصابون وسائل تنظيف الأواني، ويتم ذلك من خلال إضافة بعض المواد الكيماوية على الزيوت مثل الصودا وغيرها لتغيير لونها وتحويلها إلى صابون سائل أو قوالب الصابون، ولكن للأسف يقوم بعض الباعة منعدمي الضمير من إعادة تعبئة الزيوت مع إضافة لها مواد كيماوية لتغيير وتعبئتها مرة أخرى في زجاجات جديدة مجهولة المصدر.
إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل
من الممكن تجميع الزيوت المستعملة واستغلالها في صناعات اخرى حيث من أهم المنتجات الناتجة من اعاده تدوير الزيت التالي:
- صناعة الصابون عند تجميع كمية مع إضافة لها بعض المواد الكيماوية.
- يمكن استخدامه كبديل وقود في تشغيل السيارات.
- يستخدم أيضاً في صناعة الشموع بطرق يدويه ثم اضافه بعض المواد العطرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «هتموت بسببه اوعى تشتريه ولو ببلاش».. احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. خلى بالك قبل فوات الاوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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