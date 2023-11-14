«كارثة بكل المقاييس »!!… أم شكت في ابنتها فوضعت لها كاميرا مراقبة في غرفة نومها وعندما فتحتها كانت المفاجأة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل العصر الحالي، يواجه الأفراد تحديات في فهم مفهوم الخصوصية والسرية، حيث انتشار الهواتف الذكية والكاميرات في كل مكان أصبحت الكاميرات وسيلة أمان حيوية، حيث تُركب في المنازل، وعلى الطرقات، وفي المؤسسات لحماية الممتلكات ورصد الأنشطة.

توفر الكاميرات شعورًا بالأمان، حيث يستطيع الأشخاص متابعة مكان أطفالهم عبر الهواتف المتصلة بالكاميرات في المنازل. ومع ذلك، قد تكشف الكاميرات في بعض الأحيان عن أحداث غريبة تثير الدهشة على سبيل المثال، قد قامت امرأة تُدعى “آشلي” بتثبيت كاميرات مراقبة داخل غرفة أطفالها للتأكد من سلامتهم، لكن ما اكتشفته كان مثيرًا للقلق.

بسبب القلق الأمومي ورغبتها في ضمان سلامة أطفالها، قررت الأم الإنجليزية آشلي وضع كاميرا مراقبة داخل غرفة أطفالها الأربعة، بما في ذلك ابنتها الصغيرة البالغة من العمر أربع سنوات كان الهدف من ذلك هو متابعة حالتهم وضمان سلامتهم خلال فترات غيابها عن المنزل بسبب العمل.

في يوم من الأيام، عندما قررت أن تتحقق من أولادها عبر هاتفها المتصل بالكاميرا، اكتشفت ما لم تكن تتوقعه كانت المفاجأة صادمة لدرجة أنها قررت فورًا ترك عملها والتوجه إلى المنزل للتحقق من الوضع والتعامل مع الأمور التي أثارت ريبتها ورعبها.

المفاجأة التي أثارت رعب الأم كانت في تلك الأصوات الغريبة وغير المألوفة التي كانت تسمعها من خلال كاميرا المراقبة كانت تلك الأصوات تشمل صراخًا وأصواتًا أخرى مزعجة عندما قررت الأم التحقق وفتحت تطبيق الكاميرا لرؤية أطفالها، كانت تشهد على منظر طبيعي في الغرفة، وكانت الأمور في حالة جيدة.

ومع ذلك، بعد الفحص الدقيق والتحقق، اكتشفت الأم أن هناك شخصًا قد تمكن من اختراق كاميرا المراقبة من خلال التطبيق، مما أدى إلى إصدار تلك الأصوات المربكة. كان هذا الاختراق سببًا في تجربة رعب للأم، واستدعت ذلك تدخلها السريع لضمان سلامة أطفالها وحمايتهم من أي تهديدات محتملة.