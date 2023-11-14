ابعد عنها فورا لو العلامات دي فيها أوعى تقربلها ..7 علامات إذا وجدتها في النساء ابتعد عنها ولا تتزوجها لهذه الأسباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في نصيححة غير متوقعة من أحد الخبراء الدوليين في العلاقات العامة فقد أوصى الخبير توماس برهام، بعد الاقتراب أو الزواج من 7 أنواع من النساء، حيث أن الزواج منهن سوف يسبب الكثير من المشاكل المختلفة والمتنوعة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

سبع نساء لا يجب عليك أن تتزوج منهم

المرأة التي تحب المال أكثر منك

المرأة التي تحب المال أكثر منك ستكون دائمًا مهتمة بما يمكنك أن تقدمه لها من ناحية مادية، ولن تكون مهتمة بك كشخص، ستضغط عليك دائمًا للحصول على المزيد من المال، وقد تلجأ إلى الكذب والخداع للحصول عليه.

المرأة التي لا تحترمك

المرأة التي لا تحترمك لن تقدر ما تفعله من أجلها، ولن تدعم أحلامك وأهدافك، إذ أنها ستحاول دائمًا التقليل من شأنك، وقد تلجأ إلى الإهانة أو الإساءة اللفظية.

المرأة التي لا تثق بك

المرأة التي لا تثق بك ستكون دائمًا متشككة فيك، وستبحث عن أي دليل على أنك تخونها، حيث ستخلق جوًا من الشك والريبة في علاقتك، وسيكون من الصعب عليك بناء الثقة معها.

المرأة التي تتحكم فيك

المرأة التي تتحكم فيك ستريد أن تكون هي المسيطرة في العلاقة، ولن تسمح لك بأن تكون مستقلاً، ستحاول دائمًا إخبارك بما يجب أن تفعله، وقد تلجأ إلى الابتزاز العاطفي أو الجسدي.

المرأة التي تعاني من مشاكل نفسية

المرأة التي تعاني من مشاكل نفسية قد تكون غير مستقرة عاطفيًا، وقد تتسبب لك في الكثير من المشاكل. قد تكون عنيفة أو مدمنة أو غير قادرة على العناية بنفسها.

المرأة التي لا تحب أطفالك

إذا كان لديك أطفال، فمن المهم أن تجدي امرأة تحب أطفالك وتهتم بهم، إذا لم تحب أطفالك، فقد تخلق جوًا من التوتر والنزاع في منزلك.

المرأة التي لا تريد أن تتزوج

إذا كنت تبحث عن الزواج، فمن المهم أن تجدي امرأة تريد الزواج أيضًا، إذا لم تكن امرأة مهتمة بالزواج، فقد تشعر بخيبة أمل عندما تحاول إقامة علاقة معها.