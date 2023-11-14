معلومة بمليون ريال!!…رقم سري يفتح جميع” شبكات الواي فاي” في ثواني …وانترنت بسرعة الصاروخ ابسط يا عم !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الراوتر من الأجهزة الرئيسية في شبكات الاتصالات، حيث يقوم بتوجيه حركة البيانات بين الأجهزة المختلفة في الشبكة يشكل الراوتر عنصرًا أساسيًا في توفير الاتصال السلكي واللاسلكي في المنازل والمؤسسات لكن ما يجب أخذه في اعتبارنا هو الأمان الذي يجب توفيره لهذا الجهاز المهم، وأحد العوامل الرئيسية في ذلك هو الرقم السري.
طريقة فتح شبكات الواي فاي
إذا كنت تبحث عن وسيلة للاستفادة من خدمات فتح الشبكات اللاسلكية والحصول على اتصال سريع دون دفع تكاليف إضافية، يمكنك اختيار أحد التطبيقات الموثوقة التي تقدم هذه الخدمات من بين هذه التطبيقات، يبرز:
Wi-Fi Finder
يُعد هذا التطبيق من بين الخيارات المجانية، ويميزه عدم الحاجة إلى التسجيل لتحميله أو استخدامه بفضل Wi-Fi Finder، يمكنك الوصول إلى شبكات الواي فاي المجانية بسهولة وكفاءة، مما يوفر لك تجربة اتصال سلسة دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.
خطوات فتح جميع شبكات واي فاي
للحصول على رقم سري لفتح شبكات الواي فاي بدون تحميل أي برامج على هاتفك الذكي:
- قم بالدخول إلى إعدادات هاتفك وانتقل إلى قسم الشبكات والاتصالات.
- ابحث عن شبكات الواي فاي المتاحة واختر الشبكة التي ترغب في الاتصال بها والتي تظهر بإشارة قوية.
- اختر خيار إضافة شبكة جديدة وأدخل اسم الشبكة.
- عندما يُطلب منك إدخال كلمة المرور، استخدم “admin” ككلمة مرور.
- انتقل إلى إعدادات IP واختر الوضع الثابت.
- ادخل عنوان IP كـ 192.168.1.5.
- اضغط على زر الاتصال، وستلاحظ الاتصال بشبكة الواي فاي المختارة بدون الحاجة إلى كلمة مرور
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