ياريتنا جربناها من زمان!!…سرعة الانترنت هتزداد 10 اضعاف بسبب وضع الراوتر في هذه الاماكن…ضاع عمرنا واحنا منعرفش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الإنترنت أحد الأساسيات في حياة الناس اليومية داخل منازلهم، ولذلك يجب التركيز على عدة نقاط مهمة لضمان جودة اتصالهم بالإنترنت يشكل الإنترنت عاملًا رئيسيًا يعتمد عليه الكثيرون للتواصل ومتابعة أحدث التطورات في العالم، تُظهر أهمية الإنترنت أيضًا في العديد من التطبيقات التي أُطلقت مؤخرًا، فتلك التطبيقات تعتبر نوافذ مهمة تفتح على العالم الخارجي وعند انقطاع الإنترنت، يبدأ الأفراد في الشعور بالملل، لذلك يُنصح بالبحث عن أماكن توفر سرعة إنترنت عالية، يجب النظر في مكان يوفر سرعة إنترنت موثوقة، حيث تلعب جودة الاتصال دورًا حيويًا في تجنب التأثيرات السلبية على تجربة الإنترنت بذلك، يمكن للأفراد الاستمتاع بتجربة إنترنت سلسة وفعّالة في جميع جوانب حياتهم اليومية.

أسباب انقطاع الانترنت بشكل متكرر

قد يكون هناك تداخل في الإشارة من مصادر أخرى في المنطقة، مثل أجهزة الواي فاي الجارة أو أجهزة الكهرباء اللاسلكية. يفضل تغيير قناة الواي فاي على الراوتر لتجنب التداخل.

قد يحدث تداخل بين إشارة الواي فاي وأجهزة كهربائية أخرى في المنزل، مما يؤدي إلى تقليل جودة الاتصال. يفضل تجنب وضع الراوتر بالقرب من أجهزة كهربائية كبيرة أو أجهزة إرسال إشارة كبيرة.

من الممكن أن يكون هناك تحديثات لبرامج الراوتر (الفيرموير) أو برامج تشغيل بطاقة الشبكة في الأجهزة المتصلة. تحديث هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الشبكة ويحل بعض مشاكل الاتصال.

توجيه هوائي الراوتر بشكل صحيح يمكن أن يؤثر على نطاق الإشارة. جرب توجيه الهوائي بزاوية مختلفة لتحسين تغطية الواي فاي في المنزل.

حل مشكلة انقطاع الانترنت بشكل متكرر

قد يساعد إعادة تشغيل الجهاز الخاص بك وجهاز التوزيع (مودم أو راوتر) في تصحيح مشاكل الاتصال البسيطة.

تحقق من أن مودمك أو راوترك يعمل بأحدث إصدار من البرنامج الثابت. يمكنك القيام بذلك عن طريق زيارة موقع الشركة المصنعة لجهازك وتنزيل أي تحديثات.