أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينتشر وجود السمك في المناطق الساحلية والقريبة من البحر ولكنه موجود ايضا في جميع محافظات مصر وللسمك شعبيه كبيرة عند معظم الأفراد ، خاصة وأن له طعم ومذاق مميز يختلف باختلاف أنواع السمك، ونجد أن السمك له أنواع كثيرة منها سمك البلطي وسمك المكرونة وسمك الماكريل وسمك السبيط، وغيرها الكثير من أنواع الأسماك الأخرى المعروف بمدى أهميتها ، وفوائدها لجسم الإنسان، ولكن هناك أنواع أخرى يجب الحذر منها لانها غير صالحه للاستخدام الادمي ولا يجب أن يتم تناولها كونها أسماك سامه.

أنواع أسماك تؤدي إلى الوفاة

الدراسات الحديثه ان هناك انواع من الاسماك قد تحتوي على معدلات مرتفعة من مادة الزئبق وهي مادة سامة يجب الحذر منها كونها تعمل على تدمير الجهاز العصبي للإنسان وتدمر أيضا الجهاز المناعي, ومن الاسماك السامه:.

سمكة البلامة

سمك أبو سيف

سمكة الأرنب

سمك الخشن البرتقالي

سمكة القط

سمكة البقرة

سمكة العقرب

نصائح عند شراء السمك