ما تشتريها حتى لو ببلاش.. وزارة الصحة تحذر من هذا النوع من الطماطم.. أنقذ حياتك من الخطر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت وزارة الصحة جميع المواطنين من نوع معين من الطماطم يسبب أضرار كبيرة ويسبب العديد من الأمراض حيث يمكن ان يؤدي الى وفاة بعض الأشخاص لذلك شددت الوزارة بضرورة الابتعاد عن الطماطم الغير ناضجة لأنها تعرض الجسم للإصابة بأمراض متعددة بدلا من الاستفادة من الطماطم سوف تتحول إلى سم قاتل يضر الجسم ويدمر الصحة وسوف نعرض لكم التفاصيل خلال الفقرات التالية.

وزارة الزراعة تحذر المواطنين من تناول هذا النوع من الطماطم

أصدرت بيان من وزارة الصحة يحذر اي مواطن او مزارع من استخدام التقاوي الغير معروفة المصدر فإن ذلك يعرضهم الى المساءلة على القانونيه وحبس وغرامات كبيرة وشددت الوزارة أن الحصول على هذه التقاوي ممنوع نهائيا من الوزارة وقد قامت بالتفتيش على جميع البساتين واي مواطن يخالف القانون سوف يتم معاقبته بالسجن والحبس وغرامة كبيرة، حيث أن هذا النوع تم استيراده من احد الدول وغير مطابق للمواصفات الوزاريه ويشكل خطر على صحة المواطنين عند استخدام.

ما هي خطورة الطماطم الغير ناضجة على الصحة

تعد الطماطم الغير ناضجة أحد المنتجات التي إذا تناولها الشخص فهي تحتوي على مادة سامة تسمى السيروتونين فأثبتت هذه المادة أن لها اخطار كبيرة على الصحة وأكدت بعض الدراسات أن هذه المادة تصيب الجسم بأمراض كثيرة وتدمر الصحة وتؤدي إلى الوفاة عند بعض الأشخاص لذلك يجب تجنب تناول الطماطم الغير ناضجة والتي تتميز ببقع خضراء كبيرة.