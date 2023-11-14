اوعى تشتريه ولو ببلاش.. احذري من هذا النوع من الزيت الموجود في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. خلى بالك والإ هتندمي!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذروا شراء هذا النوع من زيت الطعام المنتشر في الأسواق هو لا يصلح للاستخدام وكذلك يجب الحذر من زيوت الطعام مجهولة المصدر تلك التي تكون غير مرتبطة بشركات معروفة ومعتمدة من جهات رسمية، فنجد أن جميع المنتجات الغذائيه التي تفتقر إلى معلومات كافية، لابد أن يتم الابتعاد عنها خاصة وأن هناك أنواع زيوت غير صالحة للاستخدام منتشرة في الأسواق، تلك الزيوت قد تسبب للإنسان الكثير من الأضرار للحد الذي يجعلها تصل إلى الوفاة في هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد

غريبه خلال انتشرت ظاهرة غريبة خلال الشهور القليله الماضيه تكمن في مرور البيعه الجائلين ينادون بحاجاتهم لشراء زيوت الطعام المستعملة بعد فتره من الوقت تم اكتشاف امر خطير وهو أن هؤلاء الأفراد لا يقومون باستخدام زيت التعامل المستعملة هذه في عمل صابون المواعين، كما يعتقد البعض بل يقومون بجمع كميات كبيرة من الزيوت وتوضع فيه براميل ضخمة، وعليها مواد كيميائية ضارة تعرف باسم مواد التبييض، تلك المواد تعمل على استعادة لون الزيت البراق وبعدها يعاد تعبئته في زجاجات نظيفة ويطرح مرة أخرى ويباع في الأسواق بأسعار رخيصة تلك النوع من الزيوت يحسر منه جميع الأطباء لأنها تعد من الزيوت المسرطنة التي تسبب العديد من الأمراض للأسرة.

إعادة التدوير واستخدام الزيت المستعمل

آخر يمكن إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة في عدة اشياء من أبرزها صناعة صابون المواعين، بالإضافة إلى صناعة وقود بديل للسيارات وهي بالطبع طريقة فعالة من شأنها أن تعمل على تحويل زيت الطعام المستعمل إلى مصادر طاقة مستدامة، والاستخدام الأخير يكون في صنع الشموع اليدويه.